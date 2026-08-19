골 넣고 ‘멍’ 하더니 돌연 ‘풀썩’…獨 축구스타 충격 고백 [라이프]

자말 무시알라, 두 차례 연속 쓰러져

“결신 발작 진단…쉽게 치료 가능”

소아에서 발현…뇌전증으로 이어질 수도

이미지 확대 독일 축구대표팀의 자말 무시알라가 2024년 6월 29일(현지시간) 독일 도르트문트에서 열린 유럽축구연맹(UEFA) 유로 2024 덴마크와의 경기에서 골을 넣고 세리머니를 하고 있다. 2024.6.29 도르트문트 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 독일 축구대표팀의 자말 무시알라가 2024년 6월 29일(현지시간) 독일 도르트문트에서 열린 유럽축구연맹(UEFA) 유로 2024 덴마크와의 경기에서 골을 넣고 세리머니를 하고 있다. 2024.6.29 도르트문트 AP 연합뉴스

이미지 확대 자말 무시알라가 15일(현지시간) 독일 바이에른주 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 RB 라이프치히와의 프리시즌 친선경기에서 경기 도중 쓰러져 의료진의 처치를 받고 있다. 2026.8.15 뮌헨 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 자말 무시알라가 15일(현지시간) 독일 바이에른주 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 RB 라이프치히와의 프리시즌 친선경기에서 경기 도중 쓰러져 의료진의 처치를 받고 있다. 2026.8.15 뮌헨 AP 뉴시스

세줄 요약 바이에른 뮌헨의 자말 무시알라가 프리시즌 경기에서 두 차례 쓰러진 뒤, 신경 기능 이상으로 인한 결신 발작 진단을 받았다고 밝혔다. 그는 증상이 짧고 치료 가능하며 일상 일부라고 설명했고, 결신 발작은 소아에 많지만 성인도 겪을 수 있다고 전했다. 무시알라, 경기 중 두 차례 쓰러짐

신경 기능 이상 결신 발작 진단 고백

짧은 의식 소실, 성인도 발생 가능

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독일 축구의 ‘신성’ 자말 무시알라(23·바이에른 뮌헨)가 최근 두 차례에 걸쳐 경기 도중 쓰러진 뒤 자신의 진단명을 고백했다. 그라운드를 누비다 돌연 멍하니 서서 온몸이 경직되는 듯한 모습으로 전 세계 축구 팬들에게 충격을 안겼는데, 이러한 증상은 소아들에게 주로 발생하지만 성인도 예외가 아니다.18일(현지시간) 영국 가디언 등 외신에 따르면 무시알라는 지난 15일 분데스리가 개막을 앞두고 바이에른주 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 RB 라이프치히와의 프리시즌 친선경기에서 후반 36분 득점에 성공한 뒤 쓰러졌다.골을 넣은 뒤 돌연 온몸이 경직된 듯 엉거주춤한 자세로 선 채 휘청거렸고, 동료 선수가 그를 부축해 그라운드 위에 앉게 했다. 이후 한동안 일어나지 못하자 의료진이 투입됐고, 결국 후반 43분 교체됐다.이날 경기가 열린 바이에른주에는 낮 최고기온이 33도까지 올랐고, 이에 폭염으로 인한 증상이라는 추측이 나왔다.그러나 그는 불과 사흘 뒤 같은 증상으로 쓰러졌다. 18일 독일 하이덴하임 포이트 아레나에서 열린 FC 하이덴하임과의 프리시즌 친선경기에서 후반 교체 투입된 그는 그라운드를 밟은 뒤 6분 만에 이상 증상을 보였다. 멍한 표정으로 의료진의 처치를 받은 그는 재차 교체됐다.그는 이날 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 글을 통해 “신경 기능 이상으로 인한 결신 발작 진단을 받았다”고 밝혔다.그는 자신의 증상에 대해 “일시적이고 짧게 나타나지만 쉽게 치료할 수 있다”면서 “언뜻 보기에는 무섭게 보일 수 있지만, 나에게는 일상생활의 일부일 뿐”이라고 설명했다.2003년생인 무시알라는 18세이던 2021년 독일 대표팀에 발탁돼 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵과 유럽축구연맹(UEFA) 유로 2024, 2026 북중미 월드컵을 거치며 주전으로 자리매김했다.소속팀인 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨에서 활약하며 2024년에는 쿠팡플레이 시리즈를 계기로 한국을 찾기도 했다.대한소아신경학회에 따르면 결신 발작은 ‘소발작’으로도 불리는 발작 증상으로, 짧은 시간 동안 의식이 소실되는 발작이다.하던 일을 멈추고 멍하니 있는 모습이 5초에서 20초가량 이어지며, 이때 눈을 깜빡거리거나 몸을 살짝 움찔거릴 수 있다.의식을 회복한 뒤에는 아무 일도 없었던 것처럼 이전에 하던 행동을 이어서 한다. 이러한 결신 발작은 지속 시간이 짧지만 하루에 여러 번 나타나 일상생활에 지장을 줄 수 있다.4~12세 소아에게서 주로 나타나지만 성인에게도 나타날 수 있다. 발작이 한 번 나타났다고 해서 모두 뇌전증 진단이 내려지지는 않는다. 그러나 단시간 내에 여러 차례 반복되거나 반복될 우려가 있을 경우 뇌전증 진단을 받을 수 있어, 발작 양상을 기록해 병원 진료를 받을 필요가 있다.