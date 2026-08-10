브리트니 “의사가 날 망치려 해…눈이 흘러내린다” 무슨 일? [라이프]

보톡스 시술 부작용 호소

“4주 만에 정상으로 돌아와”

전문의 통해 적정 용량·부위 시술해야

이미지 확대 브리트니 스피어스가 보톡스 시술을 받은 뒤 눈꺼풀이 쳐졌다고 고백했다. 자료 : 브리트니 스피어스 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 브리트니 스피어스가 보톡스 시술을 받은 뒤 눈꺼풀이 쳐졌다고 고백했다. 자료 : 브리트니 스피어스 인스타그램

세줄 요약 브리트니 스피어스가 보톡스 시술 뒤 왼쪽 눈꺼풀이 처졌다고 공개했다. 그는 4주가 지나서야 정상으로 돌아오기 시작했다며, 의사들을 조심하라고 경고하고 시술 부작용과 전문의 선택의 중요성을 강조했다. 브리트니, 보톡스 부작용으로 눈꺼풀 처짐 토로

왼쪽 눈 과다 주입 주장, 4주 뒤 회복 언급

의사 경계 발언과 시술 부작용 주의 강조

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2000년대 세계 최고의 팝스타로 군림했던 브리트니 스피어스(44)가 “눈꺼풀이 흘러내리고 있다”며 보톡스 시술로 인한 부작용을 토로했다.‘디 인디펜던트’ 등 외신에 따르면 그는 지난 8일(현지시간) 자신의 인스타그램에 올린 동영상을 통해 “누구도 믿지 마라”며 이같이 밝혔다.그는 “왼쪽 눈에 보톡스를 너무 많이 넣어서 (눈꺼풀이) 처졌다”면서 손가락으로 눈꺼풀을 눌렀다.이어 “시술 후 4주가 지나서야 (눈꺼풀이) 정상으로 돌아오기 시작했다”면서 “너무 창피하다”고 토로했다.그는 “의사들을 조심하라”면서 “그들은 여러분의 얼굴을 바꾸고 망치려 한다. 네 몸은 당신의 것이니 잘 지켜야 한다”고 강조했다.그는 2023년에도 보톡스 시술을 받은 뒤 얼굴에 멍이 들어 한동안 외출하지 못했다고 밝힌 바 있다.‘보톡스’는 보툴리눔 독소 A형을 상품화해 만든 약제의 이름으로, 보툴리눔 독소를 국소적으로 주입했을 때 나타나는 근육의 마비 효과를 이용하는 치료 방법을 ‘보톡스 시술’로 통칭한다.서울대병원과 삼성서울병원에 따르면 보툴리눔 독소 A형은 눈꺼풀 경련이나 사경(목의 근육이 수축해 목이 기울어진 상태) 등 근육긴장 이상을 치료하는 약제로 사용돼왔다. 이후 얼굴의 주름을 개선하거나 사각턱을 교정하는 등 미용 목적의 시술로 널리 사용되고 있다.다만 독성이 강해 근육의 과도한 마비나 신경계 이상 등의 부작용 및 후유증을 초래하기도 한다. 보톡스를 주입한 얼굴 부위의 근육이 과도하게 마비돼 표정을 짓기 힘들거나 눈이 잘 감기지 않고, 음식을 씹기 힘든 증상 등이 나타날 수 있다.다른 부위에 잘못 주사했거나 너무 많은 양을 주입한 경우 보툴리눔 독소가 주변 조직으로 퍼져 엉뚱한 부위의 근육이 마비되기도 한다.눈 주변에 주입했다가 브리트니처럼 ‘눈꺼풀 처짐증(하수증)’을 겪을 수 있으며, 눈꺼풀이 겉이나 속으로 말리거나 각막염, 안구건조 등의 증상도 보고된다.부작용을 예방하기 위해서는 적정 용량을 적절한 부위에 주사해야 하므로 경험 많은 전문의에게 시술받아야 한다. 또한 중증근무력증 환자나 지혈에 방해를 주는 약물을 복용하는 사람, 혈액응고장애가 있는 사람은 시술을 받지 않아야 한다.