45세 이후 ‘3가지 행동’이 치매 낮추고 수명 13년 늘려 준다 [라이프]

세줄 요약 미국과 중국 연구진이 1만2409명의 건강 기록을 26년간 분석한 결과, 45세에서 65세 사이에 정상 혈압을 유지하고 당뇨병을 피하며 금연한 사람은 치매 발병이 늦고 평균 수명도 13년 길어졌다. 중년기 혈압·당뇨·흡연 관리 중요성 확인

정상 혈압, 무당뇨, 금연이 치매 지연과 연관

세 요인 모두 없을수록 수명 13년 연장

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이미지 확대 혈관 자료사진. NHLBI 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 혈관 자료사진. NHLBI 유튜브 캡처

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치매에 걸리는 데는 여러 가지 요인이 있고 그 과정이 구체적으로 밝혀지지 않은 부분도 많다. 이 중에는 유전적 요인처럼 바꿀 수 없는 요소도 있고 대기오염처럼 사회 전반에 걸친 원인도 있지만, 상당수는 각 개인의 생활 습관에 달려 있기도 하다.미국과 중국 연구진이 최근 신경학 오픈 액세스에 발표한 공동 연구에서 중년기에 나타나는 세 가지 요인이 치매 발병 시기를 늦추는 것으로 나타났다. 즉 치매 없이 보내는 시간이 더 길어진다는 의미다.연구진은 평균 26년에 걸친 1만 2409명의 건강 기록을 분석한 결과 ▲정상 혈압 ▲당뇨병 없음 ▲금연이 치매 발병률 감소와 평균 13년의 수명 연장과 관련이 있음을 발견했다.이들 요인이 가장 중요한 시기는 45세에서 65세 사이였다. 즉 중년기의 건강, 특히 혈관 건강의 중요성이 확인된 셈이다. 혈압, 당뇨병, 흡연 여부는 모두 혈관 건강에 영향을 미치는 요인들이다.이번 분석에는 성별, 인종, 연령, 신체 활동 수준, 알츠하이머 발병 위험 유전자 보유 여부 등 여러 요인들이 함께 고려됐다.세 가지 위험 요인을 모두 가진 사람들은 치매 발병 시기가 빠를 뿐 아니라 사망 연령 또한 더 낮을 가능성이 높았다.다만 이번 관찰 연구만으로는 이러한 요인과 치매 발병 여부 사이에 직접적인 인과 관계가 어떻게 형성되는지 규명되진 못했다.조셉 코레쉬 뉴욕대 역학 전문가는 “이번 연구 결과는 사람들이 10년 이상 뇌 건강을 유지하기 위한 전략으로 중년에 이러한 요인들을 적극적으로 피해야 한다는 점을 시사한다”고 말했다.