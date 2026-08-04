“발끝이 저릿저릿? 가볍게 넘기지 마세요”…뜻밖의 ‘치명적 질환’ 경고

세줄 요약 발가락 저림과 화끈거림을 단순 피로로 여기면 안 된다는 경고가 나왔다. 비타민 B12 결핍은 신경 보호막 손상으로 감각 저하를 부르고, 방치하면 영구적 신경 손상과 심부전으로 이어질 수 있다. 당뇨와 통풍도 원인일 수 있다. 발가락 저림·화끈거림, 비타민 B12 결핍 신호

방치 시 신경 손상·심부전 위험, 조기 검사 필요

당뇨·통풍 등 대사 질환 가능성도 함께 지적

이미지 확대 체내 비타민 B12가 부족해지면 신경 신호 전달에 이상이 생겨 발가락과 발끝에 저림, 화끈거림, 감각 저하 등이 나타날 수 있으며 이런 상태가 오래 지속될 경우 영구적인 신경 손상이나 치명적인 심부전으로 이어질 수 있다. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 체내 비타민 B12가 부족해지면 신경 신호 전달에 이상이 생겨 발가락과 발끝에 저림, 화끈거림, 감각 저하 등이 나타날 수 있으며 이런 상태가 오래 지속될 경우 영구적인 신경 손상이나 치명적인 심부전으로 이어질 수 있다. 123rf

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발가락 저림과 화끈거림을 단순 피로로 여겨 방치했다가 자칫 치명적인 신경 손상이나 대사 질환으로 이어질 수 있다는 전문의들의 경고가 나왔다.1일(현지시간) 영국 일간 데일리메일에 따르면 발가락이 저리거나 감각이 무뎌지는 증상은 여성 10명 중 1명꼴로 발생하는 ‘비타민 B12 결핍증’의 대표적인 초기 신호다.비타민 B12는 혈액 순환은 물론 신경과 뇌 기능을 정상으로 유지하는 데 필수적인 영양소다. 특히 신경세포를 감싸 보호하는 막인 ‘수초’를 형성하는 핵심 역할을 담당한다.체내 비타민 B12가 부족해지면 수초가 손상되면서 신경 신호 전달에 교란이 발생한다. 이로 인해 발가락과 발끝에서 저림, 화끈거림, 감각 저하 등의 이상 증상이 나타날 수 있다.또한 적혈구의 산소 운반 능력이 떨어지면서 발의 색깔이 변하거나 냉감이 느껴질 수 있으며 상처 회복이 지연되는 등 신체 변화가 동반될 수 있다.전문가들은 비타민 B12 결핍 증상이 수년에 걸쳐 서서히 진행되기 때문에 골든타임을 놓치는 환자가 많다고 지적한다. 결핍 상태가 오랜 기간 지속되면 영구적인 신경 손상은 물론, 치명적인 심부전으로 악화될 수 있다.할리 메디컬 발·손톱 클리닉의 족부 전문의 매리언 야우는 “발에 나타나는 자그마한 변화라도 결코 가볍게 넘겨서는 안 된다”며 “증상이 있다면 즉시 주치의를 찾아 근본적인 원인을 확인하는 검사를 받아야 한다”고 강조했다.발가락 통증과 저림이 반드시 비타민 결핍 때문에만 발생하는 것은 아니다. 제2형 당뇨병이나 통풍과 같은 대사 질환이 원인일 가능성도 배제할 수 없다.체내 혈중 요산 수치가 지나치게 높아지면 요산 결정체가 엄지발가락 관절 등에 축적되면서 관절을 강하게 자극한다. 이로 인해 화끈거림과 함께 찌르는 듯한 통증 및 저림 증상이 나타나게 된다. 이는 당뇨병을 비롯한 전신 대사 기능 저하를 알리는 주요 신호일 수 있어 정확한 전문의 진단이 필수적이다.전문가들은 비타민 결핍이나 초기 대사 이상 단계에서는 적절한 약물 치료와 함께 균형 잡힌 식단, 규칙적인 운동 등 생활 습관을 병행 개선하면 증상을 효과적으로 관리하거나 정상 수준으로 회복시킬 수 있다고 조언한다. 다만 발가락 통증이나 이상 감각이 느껴질 경우에는 즉시 의료기관을 방문해 관련 검사를 받아야 한다고 강조했다.