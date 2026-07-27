“탄산 마시고 바로 양치 금물… 임플란트도 3D로 모의수술”

대학병원 출신의 구강악안면외과 전문의 권정욱의 여름철 치아 관리 ‘꿀팁’

이미지 확대 충남 논산시 취암동에 있는 서울케이플란트치과 통합진료센터의 모습. 디지털 스캐너 트리오스5, 무통마취기, 턱관절 물리치료기(PHL-15), 오스템 뷰티스미백기, 플라즈마 멸균기 등 최신식 의료기기를 갖췄다.

서울케이플란트치과 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 논산시 취암동에 있는 서울케이플란트치과 통합진료센터의 모습. 디지털 스캐너 트리오스5, 무통마취기, 턱관절 물리치료기(PHL-15), 오스템 뷰티스미백기, 플라즈마 멸균기 등 최신식 의료기기를 갖췄다.

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이미지 확대 권정욱 서울케이플란트치과 원장 닫기 이미지 확대 보기 권정욱 서울케이플란트치과 원장

세줄 요약 탄산음료와 당이 많은 음식을 먹은 뒤 바로 양치하면 산성에 약해진 법랑질이 더 손상될 수 있다. 물로 입을 헹군 뒤 30분이 지나 칫솔질해야 하며, 아이스 아메리카노로 이가 시리면 마모나 충치 여부를 먼저 확인해야 한다. 임플란트는 뼈이식과 3D 무절개 모의수술로 정확도를 높였다. 탄산음료 직후 양치, 법랑질 손상 우려

물로 헹군 뒤 30분 후 칫솔질 권고

이가 시리면 마모·충치·균열 원인 확인

2026-07-28 18면

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더운 여름 시원한 탄산음료와 아이스크림을 찾는 사람이 많다. 달콤한 유혹도 잠시, 탄산과 당이 많이 함유된 음식을 먹은 후 입에 잔여물이 남은 상태에서 곧바로 양치질하면 치아가 손상을 입을 수 있어 유의해야 한다. 국민 음료가 된 아이스 아메리카노를 마셨는데 이가 시릴 땐 즉각 치과 전문의의 진단을 받아야 한다. 유명 대학병원 출신의 권정욱 서울케이플란트치과 원장으로부터 치아 건강과 관련해 알아두면 도움이 될 만한 다양한 치의학적 정보와 치아 관리의 꿀팁을 들어봤다.Q. 탄산음료를 먹고 난 뒤 왜 곧바로 양치하면 안 되나.A. 탄산음료는 강한 산성을 띠는데, 치아 겉면인 법랑질은 산성 환경일 때 무기질이 빠져나가면서 약해진다. 이때 바로 양치질을 하면 치약의 연마제가 약한 치아 표면에 그대로 적용된다. 그래서 물로 입을 헹궈낸 뒤 30분 지나 양치하는 것이 좋다.Q. 아이스 아메리카노·팥빙수를 먹으면 치아가 시린 이유는 뭔가.A. 치아 법랑질이 손상돼 상아질이 노출되면 ‘상아세관’이란 관을 통해 차가운 자극이 곧바로 신경으로 전달돼 시린 증상이 나타난다. 상아질이 노출되는 원인은 마모증, 균열, 충치 등 다양하다. 따라서 이가 시릴 땐 증상의 원인부터 빠르게 파악하는 것이 중요하다.Q. 잇몸뼈가 부족해 임플란트가 불가능할 때도 있나.A. 과거엔 잇몸뼈가 부족하면 임플란트 시술이 어려웠는데, 지금은 뼈이식으로 가능하다. 파노라마 엑스레이, 치과용 컴퓨터 단층촬영(CT) 분석으로 뼈이식 여부를 판단한다. 뼈가 부족한 상악 어금니 부위도 고난도 상악동 거상술을 통해 충분한 뼈를 확보한 뒤 식립이 가능하다.Q. 임플란트는 부작용이 없나.A. 임플란트 자체(티타늄 고정체)는 썩지 않아 반영구적이지만 이를 둘러싼 잇몸과 뼈는 영구적이지 않다. 임플란트 수명은 식립 완성도와 평소 주변 염증 예방과 올바른 식습관에 달려 있다. 특히 임플란트는 수직적인 힘에는 강하지만, 좌우로 가해지는 측방력이 약하기 때문에 이를 가는 습관은 반드시 자제해야 한다.Q. 치과마다 치료비 견적이 다를 때가 많다.A. 환자분들이 가장 답답하고 불안해하는 부분이다. 말로만 충치가 있다고 설명하는 곳, 법랑질에 국한된 작은 충치까지 치료해야 한다는 곳, 심한 치주염이나 충치가 아닌데도 무조건 임플란트 시술을 해야 한다는 곳은 과잉 진료일 수 있으니 피하는 게 좋다. 초기 충치는 정기 검진과 위생관리로 치료 없이 관리 가능하며, 임플란트는 마지막 수단이다.권 원장은 구강악안면외과 전문의로 지난 6월 충남 논산에 최신식 의료기기를 갖춘 치과를 개원했다. 현재 수술 전 3D 디지털 방식의 무절개 사전 모의 수술을 통해 오차 없는 정확한 위치와 깊이에 임플란트 시술을 하고 있다. 권 원장은 “무통 마취를 통해 통증과 출혈을 최소화하고 고령환자에 대한 고난도 임플란트도 안전하게 진행한다”면서 “100세 시대에 치아 건강은 음식을 씹는 기능을 넘어 인생 후반의 삶의 질을 결정짓는 핵심 요소”라고 말했다.