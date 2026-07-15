“32㎏ 뺐는데 다시 101㎏”…요요 폭탄 맞은 강재준이 꼽은 ‘최악 식습관’

세줄 요약 강재준이 32㎏을 뺐다가 요요로 101㎏까지 늘었던 근황을 공개했다. 마라톤 뒤 발목 부상으로 러닝을 쉬며 답답함과 우울감이 커졌고, 술과 나쁜 생활습관이 다시 체중을 올렸다고 했다. 이후 극단적 식이로 재도전했지만 실패했다고 밝혔다. 32㎏ 감량 뒤 101㎏까지 요요 재발

발목 부상·운동 중단 뒤 생활습관 악화

극단적 식이보다 꾸준한 관리 필요

이미지 확대 32㎏ 감량으로 화제를 모았던 코미디언 강재준이 최근 발목 부상과 생활습관 변화가 겹치며 다시 체중이 늘었다고 밝혔다.강재준 인스타그램. 닫기 이미지 확대 보기 32㎏ 감량으로 화제를 모았던 코미디언 강재준이 최근 발목 부상과 생활습관 변화가 겹치며 다시 체중이 늘었다고 밝혔다.강재준 인스타그램.

이미지 확대 코미디언 강재준이 무리하게 생활습관을 바꾸려고 했다가 실패한 경험담을 고백했다. 유튜브 채널 ‘션과 함께’ 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 코미디언 강재준이 무리하게 생활습관을 바꾸려고 했다가 실패한 경험담을 고백했다. 유튜브 채널 ‘션과 함께’ 영상 캡처

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다이어트는 체중을 감량하는 것만큼 감량한 체중을 유지하는 것이 더 힘들다. 목표 체중에 도달한 뒤 이전 식습관으로 돌아가면 체중이 다시 증가하는 ‘요요’ 현상이 나타날 수 있기 때문이다. 32㎏ 감량에 성공해 화제를 모았던 코미디언 강재준도 최근 요요로 몸무게가 불어난 근황을 공개했다.가수 션의 유튜브 채널 ‘션과 함께’에 출연한 강재준은 “몇 달 전까지 몸무게가 101㎏까지 갔고, 지금은 93㎏까지 독하게 뺐다”고 밝혔다.강재준은 요요가 온 계기로 마라톤 이후 발목 부상을 언급했다. 그는 “체중 감량에 실패하고 체중이 90㎏대였던 시기에 하와이에서 첫 풀코스 마라톤을 뛰었다”며 “이후 발목 부상을 입고 상태가 회복되지 않아 한동안 러닝을 하지 못했다”고 말했다.강재준은 운동을 쉬게 되자 답답함과 우울감이 커졌고, 술을 마시거나 안 좋은 생활습관이 돌아오면서 체중이 다시 100㎏을 넘었다고 설명했다.이후 다시 다이어트에 도전했지만 극단적인 식이를 하는 등 무리하게 생활습관을 바꾸려고 했다가 실패했다.요요는 의지 부족만으로 생기는 문제는 아니다. 특히 무리한 식단은 요요를 유발할 수 있다. 체중을 급격하게 감량하기 위해 극단적으로 칼로리를 제한하면 우리 몸은 에너지 소비를 줄이려고 한다. 이 상태에서 평소 식습관으로 돌아가면 섭취한 열량을 지방으로 저장해 체중이 빠르게 늘게 된다.또한 과도한 식이 제한은 근육량 감소를 초래해 기초대사량을 더욱 떨어뜨리고, 식욕을 조절하는 호르몬에도 영향을 미쳐 폭식 위험을 높일 수 있다.요요를 막으려면 늘 꾸준히 실천할 수 있는 생활습관을 만드는 것이 중요하다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 체중 감량을 할 때 주당 약 0.5~1㎏ 정도의 완만한 감량이 장기 유지에 더 도움이 된다고 설명한다.먹고 싶은 음식을 무조건 참는 것보다 정해진 양 안에서 지방, 탄수화물, 단백질 등 필수 영양소를 섭취해야 한다. 탄수화물도 현미, 귀리, 통밀처럼 포만감을 주는 것들로 바꾸는 것도 방법이다.운동은 단기간 칼로리 소모가 높은 강한 운동보다는 장기간에 걸쳐 유산소와 근력 운동을 병행하는 것이 좋다. 근력 운동은 감량 과정에서 낮아진 기초대사량을 보완하는 데 도움이 된다.