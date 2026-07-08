흔한 ‘이 음료’ 뜻밖에 이런 효과가?…“매일 3~4잔 마시면 간경변 위험 뚝”

세줄 요약 미국 연구팀이 35만여 명을 분석한 결과, 커피를 하루 1~2잔 마시면 간경변과 간암 위험이 줄고, 3~4잔일 때는 감소 폭이 더 컸다. 디카페인도 비슷한 효과가 나타났고, 설탕이나 감미료를 넣는 습관은 주의해야 한다. 커피 섭취와 간 질환 위험 감소 연구 발표

하루 3~4잔에서 간경변·간암 감소 폭 확대

디카페인도 비슷, 당·감미료 첨가 주의

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매일 커피를 3~4잔씩 마시는 습관이 간 질환과 간암 위험을 낮춰준다는 연구 결과가 나왔다.미국 시더스-시나이 헬스사이언스대 김현석 교수 연구팀은 영국 바이오뱅크에 참여한 약 35만 5000명을 대상으로 커피 섭취와 간 건강 사이의 관계를 분석해 최근 국제학술지 ‘임상위장병학 및 간장학’에 발표했다.연구 결과에 따르면 하루에 커피를 1~2잔 마시는 사람은 마시지 않는 사람에 비해 간경변에 걸릴 위험이 20%, 간암 위험이 24% 낮았다. 간과 관련한 질환으로 사망할 위험도 31% 적었다.특히 하루 3~4잔을 마시는 경우에는 효과가 더 컸다. 간경변과 간암 위험이 각각 35%씩 줄었고, 간 관련 질환으로 사망할 위험은 41%까지 감소한 것으로 나타났다.이러한 효과는 디카페인 커피에서도 비슷하게 나타났다. 이는 카페인 자체보다는 커피에 들어 있는 다른 성분이 간 건강에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성을 보여준다.다만 연구진은 커피에 설탕이나 인공 감미료를 넣어 마시는 방식이 건강에 해로울 수 있으므로 주의해야 한다고 전했다.또한 이번 연구만으로 커피와 간 건강 사이의 정확한 인과관계가 증명된 것은 아니므로 간 건강을 위해 하루 5잔 이상의 과도한 커피 섭취를 권장하지는 않는다고 덧붙였다.