금연치료 1년 3회 지원… 성공 땐 비용 전액 환급[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

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금연치료 1년 3회 지원… 성공 땐 비용 전액 환급[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2026-07-06 23:35
수정 2026-07-06 23:35
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세줄 요약
  • 금연치료 지원사업, 연 3회 참여 가능
  • 상담·의약품·보조제 비용 지원 확대
  • 이수 시 본인부담금 전액 환급
Q. 금연하는 데 도움을 받으려면.

A. 국민건강보험공단의 ‘금연 치료 지원사업’은 1년에 최대 3회까지 참여할 수 있다. 차수별로 8~12주 동안 6회 이내의 의사 진료·상담을 받을 수 있다. 금연 치료 의약품과 니코틴 보조제 구매비가 지원된다. 전년도에 참여했던 사람도 금연 치료 이수 및 성공 여부와 관계없이 다시 참여할 수 있다.

Q. 비용은 얼마나 드나.

A. 2회차 상담까지는 20%의 본인부담금이 발생한다. 의료수급권자 또는 건강보험료 하위 20%에 속한 사람은 본인부담금이 발생하지 않는다. 3회차 상담부터는 진료비와 약제비가 모두 무료다. 납부한 본인부담금은 금연 치료 프로그램을 이수하면 성공 여부와 관계없이 전액 환급받을 수 있다.

Q. 프로그램 이수 기준은.

A. 6회 내원 상담을 수료하거나 금연 치료제별로 투약 기준을 충족하면 이수할 수 있다. 부프로피온 치료제는 56일 이상, 바레니클린 및 보조제는 84일간 투약하면 된다.

Q. 신청 방법은.

A. 가까운 금연 치료 의료기관을 방문해 금연 치료 참여 등록을 하면 된다. 금연 치료 의료기관은 국민건강보험공단 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.
2026-07-07 17면
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