사우나 성관계 후 피부병 집단발병… 신종 성병? 말만 걸리는 줄 알았는데 프랑스 ‘발칵’

세줄 요약 프랑스 리옹에서 말과 소에 주로 생기는 피부사상균증, 이른바 진흙열이 사람에게 집단 발병했다. 확진자 다수는 사우나에서 성관계를 한 뒤 감염된 것으로 추정됐고, 성기와 허벅지 등에 물집과 딱지가 생겼다. 항생제로 치료돼 큰 확산 우려는 낮다고 했다. 리옹서 진흙열 집단 발병, 성접촉 연관 추정

사우나 방문자 다수, 성기·허벅지 물집 발생

항생제 치료로 회복, 대규모 확산 우려 낮음

이미지 확대 사우나 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 사우나 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이

이미지 확대 염색된 데르마토필루스 콩골렌시스 박테리아가 군집을 이루고 있는 모습을 현미경으로 촬영한 사진. 미국 질병통제예방센터(CDC) 공중보건이미지라이브러리 닫기 이미지 확대 보기 염색된 데르마토필루스 콩골렌시스 박테리아가 군집을 이루고 있는 모습을 현미경으로 촬영한 사진. 미국 질병통제예방센터(CDC) 공중보건이미지라이브러리

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인수공통전염병이지만 주로 말이나 소에게 발병했던 피부병이 최근 프랑스에서 사람에게 집단 발병한 사례가 확인됐다고 지난 12일(현지시간) 르파리지앵이 보도했다. 특히 확진자 중 여러 명이 사우나에서 성관계를 한 뒤 발병해 새로운 성병 우려가 있다고 매체는 전했다.보도에 따르면 이른바 ‘진흙열’로도 불리는 피부사상균증의 인체 감염 사례가 지난해 12월부터 지난 3월 사이에 스페인과 프랑스에서 여러 건 보고됐는데, 이 중 대부분인 40건이 프랑스 리옹 지역에 집중된 것으로 나타났다.이 질병은 현재 성 접촉을 통해 전염되는 것으로 추정되며, 감염원으로는 사우나가 유력하게 거론되고 있다.프랑스 리옹의 공중보건·감염병 전문가인 막심 봉주르 박사는 최근 의학학술지 ‘신종 감염병’(Emerging Infectious Diseases)에 발표한 연구에서 리옹 환자 중 7명은 증상 발현 며칠 전 같은 게이 사우나를 여러 차례 방문했으며, 또 다른 환자는 파리의 여러 업소에서 성 접촉을 했다고 밝혔다.이 환자들은 모두 성기와 그 주변, 허벅지, 턱수염 부위 등에 고름이 찬 물집과 딱지가 생겼다. 가려움증 때문에 불편할 수는 있지만 통증은 없으며, 항생제로 치료할 수 있는 것으로 알려졌다.처음에는 곰팡이 감염으로 의심됐지만, 분석 결과 채취된 박테리아가 피부사상균증을 일으키는 박테리아 ‘데르마토필루스 콩골렌시스’(Dermatophilus congolensis)와 유사한 것으로 확인됐다.이 박테리아는 주로 말과 소에 영향을 미치며, 사람에게서 발생한 드문 사례는 동물과 접촉한 농부나 승마인인 경우가 대부분이었다.다행인 점은 이번 사례들이 성 접촉을 통한 감염으로 의심되고 있으나, 환자 모두 항생제를 사용해 합병증 없이 회복했으며 확진자 수가 적은 수준이라 확산 우려는 크지 않다고 매체는 전했다.