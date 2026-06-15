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학교 밖 청소년도 건강검진 신청 OK[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2026-06-15 23:38
수정 2026-06-15 23:38
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세줄 요약
  • 9~18세 학교 밖 청소년 무료 검진 가능
  • 청소년1388 홈페이지 직접 신청 가능
  • 검진표·신분증 지참 후 지정기관 방문
Q. 학교 밖 청소년도 건강검진 받을 수 있나.

A. 9세 이상 18세 이하(2008년생부터 2017년생까지) 학교 밖 청소년이라면 누구나 받을 수 있다. 상담 및 진찰, 신체 계측, 소변·혈액·구강 검사 등 기본검진과 성 관련 감염병 검사 등 선택 검진이 있다. 검진을 통해 질환 의심 판정을 받으면 확진 검사도 받을 수 있다. 기본·선택·확진 검사 모두 무료이며, 3년마다 본인부담금 없이 검진받을 수 있다.

Q. 신청 방법은.

A. 올해부터 ‘청소년1388’ 홈페이지에서 직접 신청할 수 있다. 전국의 학교 밖 청소년지원센터를 방문하거나 우편으로도 신청 가능하다. 신청하고 나면 국민건강보험공단이 건강검진 대상 여부를 확인해 건강검진표와 검진 안내문을 우편과 알림톡으로 발송한다.

Q. 검진은 어디서 받나.

A. 건강검진표에 기재된 인근 검진 기관이나 공단 홈페이지 또는 모바일 앱 ‘건강보험25시’에서 조회한 학교 밖 청소년 검진 기관에서 검진받을 수 있다. 이때 신분증과 건강검진표를 지참해야 하며, 검진 결과는 검진 후 15일 이내 등록된 주소지로 우편 발송되거나 이메일로 통보된다.
2026-06-16 17면
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