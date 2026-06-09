치석 제거, 연 1회 건보 적용… 동네 치과 본인부담금 30% 1만 8000원 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

세줄 요약 치석은 칫솔질만으로 잘 제거되지 않아 잇몸 염증과 치주질환을 부를 수 있다. 만 19세 이상 건강보험 가입자와 피부양자는 치석 제거만으로 치료가 끝나면 연 1회 건보 적용을 받는다. 의원급 본인부담금은 약 1만 8000원이다. 치석, 칫솔질만으로 제거 어려움

잇몸 염증·치주질환 주요 원인

연 1회 스케일링 건보 적용

2026-06-09 18면

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Q. 치석 제거는 왜 중요한가.A. 치석은 칫솔질만으로 제거하기 어려워 잇몸 염증과 치주질환의 주요 원인이 될 수 있다. 전문가들은 구강 건강을 유지하기 위해 최소 1년에 한 번 치석 제거를 받을 것을 권장한다.Q. 치석 제거(스케일링)는 건강보험이 적용되나.A. 만 19세 이상 건강보험 가입자와 피부양자는 치석 제거만으로 치료가 끝나는 경우, 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 연 1회 건강보험을 적용받을 수 있다. 교정장치 부착이나 보철물 장착 이후에도 치주질환으로 치석 제거를 받는 경우 건강보험이 적용된다.Q. 본인부담률은 어떻게 되나.A. 방문하는 요양기관 종별(의원, 병원, 상급종합병원 등)에 따라 본인부담금은 다르다. 치과 의원급 기준으로는 본인부담률 30%가 적용돼 약 1만 8000원이 발생한다. 연 1회를 초과하면 건강보험이 적용되지 않아 비급여로 처리된다.Q. 올해 치석 제거를 받았는지 기억나지 않는데 확인 가능한가.A. 국민건강보험공단 대표 홈페이지, 모바일 앱 ‘건강보험25시’, 공단 지사에서 확인할 수 있다. 대표 홈페이지에서는 ‘민원서비스’→‘서비스 찾기’에서 ‘치석제거’를 검색하면 ‘치석제거 진료정보 조회’가 가능하다.