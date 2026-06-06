“술·담배도 했는데”…요양원 안 가는 90대들의 공통점 3가지

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세줄 요약 요양원에 의존하지 않고 건강하게 사는 90대들은 장수 비결로 좋은 친구, 충분한 수면, 욕심을 줄이는 태도를 꼽았다. 오랜 우정을 이어가며 자주 만나 대화하고, 오후 9시 30분쯤 잠들어 8시간 이상 쉬는 생활이 도움이 됐다고 했다. 좋은 친구와의 꾸준한 교류가 장수 비결

충분한 수면과 규칙적 휴식이 건강 유지

과욕을 줄이고 타인 의견을 받아들이는 태도

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이미지 확대 인터뷰에 응한 90세 노인들. ‘아이스튜디오’ 유튜브 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인터뷰에 응한 90세 노인들. ‘아이스튜디오’ 유튜브 영상 캡처

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90세를 넘긴 고령자들이 입을 모아 꼽은 건강 비결은 무엇일까. 특별한 보약이나 비싼 건강식품보다 사람과의 관계, 충분한 수면, 그리고 욕심을 내려놓는 삶의 태도가 중요하다는 것이다.최근 유튜브 채널 ‘아이스튜디오’에는 요양원에 의존하지 않고 비교적 건강한 생활을 이어가고 있는 90세 노인들이 출연해 자신들의 장수 비결을 소개했다.이들은 고등학교 졸업 후 70년 넘게 우정을 이어온 친구들이다. 적지 않은 동창이 세상을 떠났지만 여전히 정기적으로 만나 식사하고 대화를 나누며 관계를 이어가고 있었다.출연자들은 건강하게 나이 드는 첫 번째 비결로 “좋은 친구”를 꼽았다.한 출연자는 “혼자 있으면 금방 우울해진다”며 “친구들과 만나 이야기하고 웃는 시간이 가장 즐겁다”고 밝혔다. 실제로 모임이 끝난 뒤에도 서로 안부 메시지를 주고받으며 일상을 공유하는 모습이 공개됐다.두 번째 비결은 스트레스를 줄이고 충분히 쉬는 생활습관이었다.출연자들은 먹고 싶은 음식을 무조건 참거나 지나치게 자신을 통제하기보다 몸 상태에 맞춰 적당히 즐기는 것이 중요하다고 강조했다. 일부는 젊은 시절 술과 담배를 했다고 털어놓기도 했지만, 공통적으로 과도한 음주와 무리한 생활은 피해야 한다고 입을 모았다.특히 대부분 오후 9시 30분~오후 10시쯤 잠자리에 들어 하루 8시간 이상 수면을 취한다고 밝혔다. 규칙적인 생활과 충분한 휴식이 건강 유지에 도움이 됐다는 설명이다.세 번째 비결은 과욕을 부리지 않는 태도였다.이들은 운동과 식사, 인간관계 등 모든 영역에서 자신의 한계를 넘어서지 않는 것이 중요하다고 강조했다. 무리한 욕심이 오히려 건강을 해칠 수 있다는 것이다.다른 사람의 생각을 인정하는 자세도 장수의 비결로 꼽았다. 한 출연자는 “내 생각만 옳다고 고집하지 말고 상대방 의견도 받아들여야 마음이 편하다”고 전했다.전문가들은 건강한 노년을 위해 사회적 관계 유지와 규칙적인 수면, 적절한 신체 활동이 중요하다고 조언한다. 실제로 사회적 관계가 활발한 사람은 우울증과 인지기능 저하 위험이 낮고, 규칙적인 수면은 면역력 유지와 심혈관 건강에 도움이 되는 것으로 알려져 있다. 또한 스트레스를 적절히 관리하는 것은 각종 만성질환 위험을 낮추는 데 긍정적인 영향을 줄 수 있다.