시야가 흐릿하면 의심해야 하는 ‘이 증상’…3040도 예외 아니다

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세줄 요약 백내장은 수정체가 혼탁해져 시야가 뿌옇게 보이는 질환이다. 노화성 질환으로 알려졌지만 고도근시, 스마트폰·태블릿 사용, 자외선 노출 영향으로 30~40대 조기 환자도 늘고 있다. 정기 검진과 눈 건강 관리가 중요하다. 백내장, 30~40대 조기 환자 증가 추세

고도근시·디지털 기기·자외선 영향 지목

시야 흐림·단안복시 등 증상 주의

이미지 확대 안구 검사 자료사진(해당 기사와 직접적 관련 없음). 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 안구 검사 자료사진(해당 기사와 직접적 관련 없음). 아이클릭아트

이미지 확대 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 기자간담회가 열린 지난 4월 8일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 배우 앤 해서웨이가 포즈를 취하고 있다. 2026.4.8. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 기자간담회가 열린 지난 4월 8일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 배우 앤 해서웨이가 포즈를 취하고 있다. 2026.4.8. 연합뉴스

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백내장은 수정체가 안개가 낀 것처럼 시야가 뿌옇게 보이게 되는 질환을 말한다. 흔히 노화로 발생하는 대표적인 안구질환으로 알려져 있다. 그러나 최근 고도근시 증가와 디지털 기기 사용, 자외선 노출 등에 따라 30~40대에서도 환자가 늘고 있다.정소향 서울성모병원 안과 교수는 최근 “임상 현장과 여러 역학 조사 결과 조기 백내장 환자의 유병률은 꾸준히 증가하는 추세”라고 설명했다.정 교수에 따르면 젊은 백내장의 주요 원인은 고도근시가 꼽힌다. 근시가 심해지면 안구 길이가 길어지면서 수정체 주변 대사 이상이 발생해 백내장이 이른 나이에 발병할 수 있다는 설명이다.백내장은 수정체 혼탁의 위치와 정도, 범위에 따라 다양한 정도의 시력 감소가 나타난다. 부분적인 혼탁이 있을 경우에는 사물이 겹쳐 보이는 ‘단안복시’ 증상이 나타날 수 있다.현대인의 필수인 스마트폰과 태블릿 PC 등 디지털 기기 사용 증가도 젊은 백내장 증가와 맞물려 있다는 분석도 있다.정 교수는 “40대 이후에는 정기적인 안과 검진을 통해 백내장뿐 아니라 녹내장과 망막질환 여부도 함께 확인하는 것이 중요하다”며 “고도근시가 있거나 스테로이드 제제를 장기간 사용하는 경우에는 더욱 주의 깊게 눈 건강을 관리해야 한다”고 했다.이런 가운데 ‘악마는 프라다를 입는다’로 유명한 할리우드 배우 앤 해서웨이가 백내장으로 10년간 한쪽 눈이 사실상 실명 상태였다고 했다.그는 최근 뉴욕타임스 팟캐스트 ‘팝캐스트’에 출연해 “나는 10년 동안 반쯤 눈이 멀었다”며 “30세부터 40세까지 그랬다”고 밝혔다. 그는 “조기 백내장이 있었고, 시력에 영향을 너무 많이 줘서 왼쪽 눈은 사실상 법적 실명 상태였다”고 설명했다. 해서웨이는 백내장 수술을 받은 뒤 현재는 시력을 회복했다고 했다.눈 보호는 치료적 접근법뿐만 아니라 식품 섭취를 통해서도 건강을 챙길 수 있다.▲블루베리블루베리에는 항산화 작용을 하는 안토시아닌 성분이 많아 시력 저하를 예방하고 눈의 피로를 덜어준다. 또 노인들에게서 나타나는 눈이 안 보이는 현상인 황반변성을 억제해준다. 블루베리에는 비타민 A와 아미노산이 풍부하게 들어 있어 눈 건강에 좋은 음식으로 알려져 있다.▲계란계란 노른자에는 항산화 성분인 루테인과 제아잔틴이 들어 있다. 이 성분은 유해한 빛으로부터 눈을 보호하는 역할을 한다. 또 계란에 풍부한 비타민 A는 시력에 필요한 세포가 효과적으로 작용하는 데 도움을 준다.▲시금치시금치에도 눈 건강에 좋은 루테인과 제아잔틴이 풍부한 음식이다. 백내장이나 노화 관련 위험을 낮추는 데 도움을 줄 수 있다. 또 시금치에는 비타민 C도 많아 각막과 망막의 활성산소를 제거해 눈의 노화를 예방한다.