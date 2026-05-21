여름만 되면 팍팍 ‘늙는 피부’…‘이 과일’ 먹으니 세포 손상 싹 줄었다

세줄 요약 포도를 매일 먹으면 햇볕으로 인한 피부 손상을 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 29명을 대상으로 2주간 실험한 결과, 피부 손상 지표가 감소했고 방어막 관련 유전자와 지질도 늘어 피부 보호 효과가 확인됐다. 포도 매일 섭취, 자외선 피부손상 감소

말론디알데히드 감소, 세포손상 지표 개선

장내 박테리아-피부 유전자 신호 작동

이미지 확대 포도 성분이 장내 박테리아와 상호작용해 피부 유전자를 변화시켜 햇볕 손상을 줄여준다는 연구 결과가 나왔다. 인공지능(AI)으로 생성된 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 포도 성분이 장내 박테리아와 상호작용해 피부 유전자를 변화시켜 햇볕 손상을 줄여준다는 연구 결과가 나왔다. 인공지능(AI)으로 생성된 이미지.

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포도를 매일 먹으면 햇볕으로 인한 피부 손상을 막을 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 포도에 들어있는 성분들이 장내 박테리아와 상호작용하며 신호를 보내고, 이 신호가 피부 유전자 활동을 변화시키는 것으로 밝혀졌다.참가자 29명을 대상으로 2주일 동안 실험을 거친 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘ACS 뉴트리션 사이언스’에 최근 게재됐다. 참가자들은 생 포도 3인분에 해당하는 동결건조 포도 분말을 매일 섭취했다. 이는 대략 포도 3컵, 알 수로는 45~60알에 해당하는 양이다.연구팀은 참가자들의 엉덩이와 등에서 아주 작은 피부 조직 샘플을 채취했다. 햇볕을 받지 않은 부위와 자외선에 약간 노출된 부위를 각각 선택해 비교하기 위해서였다. 샘플 채취는 포도를 먹기 전과 2주일 동안 먹은 후에 각각 이뤄졌다.비교 분석 결과, 포도를 먹은 후 ‘말론디알데히드’라는 물질이 크게 감소한 것으로 나타났다. 이 물질은 햇볕으로 인한 피부 세포 손상을 나타내는 지표로, 양이 줄어들었다는 것은 자외선으로 인한 세포 손상이 그만큼 적어졌다는 것을 의미한다.포도는 또 다른 방식으로도 피부를 보호했다. 피부의 방어막 기능과 관련된 유전자들을 활성화한 것이다. 피부 방어막은 세균이나 화학물질, 수분 손실로부터 피부를 지키는 보호 층이다. 이 방어막이 튼튼해지면 자외선 같은 환경적 위협을 더 잘 견뎌낼 수 있다.매일 포도를 먹은 참가자들은 피부 세포의 세포막을 구성하는 필수 성분인 지질이 대부분 증가했다. 지질이 늘어나면 피부 세포를 더욱 튼튼하고 유연하게 유지할 수 있다. 지질은 또한 세포들이 촘촘하게 결합하도록 돕는다.이러한 유전자 반응은 참가자마다 다양하게 나타났다. 어떤 참가자는 포도를 섭취한 후 피부 바깥층을 더 튼튼하게 만드는 유전자들이 활성화된 반면, 다른 참가자는 전혀 다른 방식으로 유전자를 제어해 피부 방어막을 강화했다. 또 다른 참가자는 세균에 저항하고 손상을 견디는 유전자들이 작동하기도 했다. 경로는 저마다 달랐지만 모두 피부 건강에 긍정적인 방향이었다.연구를 주도한 존 페주토 박사는 이러한 효과가 피부뿐만 아니라 간, 근육, 신장, 뇌 같은 신체의 다른 장기에도 나타날 가능성이 높다고 밝혔다.연구팀은 포도 속의 화학 성분들이 우리 장 속의 박테리아와 만나면서 이 과정이 시작된다고 설명했다. 이 상호작용이 이른바 ‘장-피부 축’이라고 불리는 신호 경로를 통해 피부로 정보를 보내면, 이 신호가 피부 유전자의 작동 방식을 바꾸게 된다.