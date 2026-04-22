‘티백’ 우려 마셨다간 147억개 미세플라스틱 ‘꿀꺽’…암 유발 위험

이미지 확대 이란·영국 연구진 분석 결과, 마른 티백 한 개에 13억개의 미세플라스틱이 들어있으며 뜨거운 물에 우리면 147억 개로 급증하는 것으로 나타났다. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 이란·영국 연구진 분석 결과, 마른 티백 한 개에 13억개의 미세플라스틱이 들어있으며 뜨거운 물에 우리면 147억 개로 급증하는 것으로 나타났다. 123rf

이미지 확대 버려진 플라스틱 용기로 만든 조형물. 플라스틱 쓰레기 감축의 중요성을 일깨우고 있다. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 버려진 플라스틱 용기로 만든 조형물. 플라스틱 쓰레기 감축의 중요성을 일깨우고 있다. 123rf

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많은 사람이 즐겨 마시는 티백 차에서 수십억 개의 미세플라스틱이 검출됐다. 미세플라스틱 입자들이 체내에 쌓여 암을 유발할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 전문가들은 티백 사용을 줄이라고 경고했다.21일 데일리메일 보도에 따르면 이란·영국 연구진이 19개 연구 논문을 분석한 결과 마른 티백 한 개에서 약 13억개의 미세플라스틱 입자가 나온다는 사실이 밝혀졌다. 이 티백을 뜨거운 물에 우려내면 이 수치는 147억개로 급증했다. 뜨거운 물이 플라스틱을 더 작은 조각으로 분해하기 때문이다.특히 나일론과 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 소재 티백을 끓는 물에 담그면 플라스틱 입자가 대량으로 방출됐다. 플라스틱 티백이 가장 심각한 오염원으로 나타났다.연구진은 “티백을 사용한 뜨거운 음료와 병에 든 차 제품을 포함한 모든 차 음료가 미세플라스틱과 나노플라스틱에 오염돼 있다”며 “전체적으로 보면 플라스틱으로 만들어졌거나 일부 플라스틱이 포함된 티백, 생분해성으로 판매되는 티백이 가장 큰 오염원이다. 티백과 끈이 우려내는 과정의 물리적, 화학적, 열적 스트레스에 노출되기 때문”이라고 설명했다.미세플라스틱 노출을 줄일 수 있는 가장 효과적인 방법은 티백을 아예 쓰지 않고 잎차로 바꾸는 것이다. 플라스틱 망 티백 대신 종이 티백을 선택하는 것도 도움이 된다.일부 연구에서는 티백을 사용하기 전에 헹구면 방출되는 입자 수가 줄어든다고 제안했다. 다만 나일론 티백에는 효과가 덜하다.미세플라스틱은 육안으로는 보이지 않지만 현미경으로 관찰할 수 있는 작은 입자다. 크기는 머리카락 굵기 정도거나 그보다 작다. 나노플라스틱은 미세플라스틱보다 수천 배 더 작다. 일반 현미경으로도 볼 수 없을 만큼 미세해서 세포벽을 뚫고 혈류와 조직, 장기로 직접 침투한다.한 연구에서는 플라스틱 티백 하나가 뜨거운 차 한 잔에 230만개의 미세플라스틱과 147억개의 나노플라스틱을 방출한다고 밝혔다. 다른 연구진은 폴리프로필렌과 나일론 티백에서 리터당 10만~100만 개의 나노플라스틱이 나온다고 추정했다.전자레인지로 가열하면 방출량이 더 늘어난다. 부직포 티백은 많은 입자를 방출하지만 직조 나일론 티백은 상대적으로 적게 방출했다.‘생분해성’이라고 표시된 티백도 안전하지 않았다. 이런 제품에서도 한 잔에 수십억 개의 플라스틱 입자가 검출됐다.과학자들은 이런 플라스틱 입자가 이미 인체 혈액과 폐, 간, 심지어 종양 조직에서 검출됐다며 우려를 표했다. 이 입자들은 여러 방식으로 세포를 손상시킨다. 주요 메커니즘은 산화 스트레스다. 입자가 불안정한 분자를 생성하도록 유도해 DNA와 단백질, 세포막을 손상시킨다. 시간이 지나면서 이런 DNA 손상이 돌연변이를 일으켜 암을 유발할 수 있다.대장암 조직에서는 건강한 조직보다 훨씬 높은 수준의 미세플라스틱과 나노플라스틱이 검출됐다. 이는 소화기계 암과의 연관성을 시사한다.더 큰 문제는 이 입자들이 스펀지처럼 작동한다는 점이다. 프탈레이트와 중금속 같은 유해 화학물질을 흡수해 신체 깊숙한 곳까지 운반한다. 이런 화학물질은 호르몬 교란과 연관이 있으며 유방암과 전립선암, 난소암을 유발할 수 있다. 폐암, 위암, 혈액암, 뇌종양, 간암, 췌장암, 자궁경부암, 고환암 등 여러 암 조직에서도 미세플라스틱이 검출됐다.