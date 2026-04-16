남성들 줄줄이 여성형 유방 부작용…성형수술 하게 만든 ‘이 약’

이미지 확대 가슴 성형수술을 받는 남성이 늘고 있는 가운데, 일상적으로 처방되는 약물 일부가 남성의 가슴을 여성처럼 키울 수 있다는 경고가 나왔다. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 가슴 성형수술을 받는 남성이 늘고 있는 가운데, 일상적으로 처방되는 약물 일부가 남성의 가슴을 여성처럼 키울 수 있다는 경고가 나왔다. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

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고혈압약부터 탈모 치료제까지, 흔히 처방되는 약물 중 일부가 남성의 가슴을 여성처럼 부풀게 만들 수 있다는 경고가 나왔다. 뉴욕포스트는 11일 여성형 유방증 치료를 위해 성형수술을 받는 남성들이 증가하고 있다면서 남성 유방 비대 위험을 높이는 약물을 소개했다.몸에서 과도한 수분과 나트륨을 배출하는 이뇨제다. 알닥톤이라는 상품명으로 판매되며 고혈압, 심부전, 심장·신장·간 관련 부종 치료에 쓰인다. 이 약은 호르몬 균형을 깨뜨려 유방 비대를 유발한다. 남성 호르몬인 테스토스테론의 효과를 낮추고, 여성 유방 발달과 관련된 에스트로겐이 더 강하게 작용하도록 만든다.탈모 치료제 프로페시아나 전립선 비대 치료제 프로스카로 널리 알려진 약이다. 나이 든 남성에게 흔한 전립선 비대 문제를 다룬다. 테스토스테론이 디하이드로테스토스테론(DHT)으로 전환되는 것을 막는 방식으로 작용한다. DHT는 전립선 성장과 탈모에 강하게 관여하는 호르몬이다.DHT를 낮추면 정상적인 남성 호르몬 활동이 방해받고, 일부 남성에게서 가슴 비대가 나타날 수 있다.근육을 키우려는 보디빌더나 운동선수들이 오남용하는 것으로 유명하다. 테스토스테론의 합성 버전이다. 의학적으로는 낮은 테스토스테론 수치, 사춘기 지연, 근육 소모 등을 치료하는 데 쓰인다.남성 호르몬을 줄이는 다른 약과 달리, 이 스테로이드는 몸에 높은 수준의 테스토스테론을 쏟아붓는다. 그중 일부가 에스트로겐으로 전환되면서 남성 유방 발달을 자극할 수 있다.조현병, 양극성 장애, 투렛 증후군, 다른 치료에 반응하지 않는 어린이의 심각한 행동 문제 등을 치료하는 데 쓰인다. 할로페리돌은 뇌의 도파민 수용체를 차단해 기분, 행동, 사고에 중요한 화학물질 균형을 맞춘다.하지만 이 변화가 유방 발달에 관여하는 프로락틴 호르몬 수치를 높일 수 있다. 프로락틴이 증가하면 테스토스테론도 낮아지고 호르몬 균형이 깨져 남성 가슴 조직에 변화가 생긴다. 리스페리돈도 비슷한 효과를 낸다.전립선 암 치료에 흔히 쓰이는 약물군이다. 카소덱스라는 상품명의 비칼루타미드와 율렉신이라는 상품명의 플루타미드가 포함된다. 두 약물 모두 호르몬 균형을 깨뜨려 에스트로겐이 우세해지고 유방 조직 성장을 자극하면서 유방 비대를 일으킬 수 있다.발륨이라는 상품명으로 판매되는 이 약은 신경계를 진정시킨다. 불안, 근육 경련, 발작, 알코올 금단 증상 치료에 쓰인다. 정확한 원인은 밝혀지지 않았지만, 일부 사례에서 남성 유방 비대와 연관된 것으로 보고됐다.속쓰림, 역류성 식도염, 위식도 역류 질환 치료에 흔히 쓰인다. 타가메트라는 상품명으로 판매되며 위산 생성을 줄이는 방식으로 작용한다. 약한 항안드로겐 효과도 있어 몸에서 테스토스테론 활동을 줄일 수 있다. 이런 변화로 에스트로겐이 더 강한 영향력을 갖게 되면 유방 비대로 이어질 수 있다.니조랄이라는 상품명으로 판매되는 항진균제다. 무좀, 샅백선, 백선, 지루성 피부염 같은 피부 감염 치료에 쓰인다. 하지만 몸의 테스토스테론 생성을 방해할 수 있다. 테스토스테론 수치가 낮아지면 호르몬 균형이 에스트로겐 쪽으로 기울어 남성 유방 변화가 나타날 수 있다.플라질이라는 상품명으로 판매되는 항생제이자 항기생충제다. 위, 피부, 생식기 및 신체 다른 부위 감염 치료에 쓰인다. 세균과 기생충 안으로 들어가 DNA를 손상시켜 증식을 막는 방식으로 작용한다. 드물게 유방 비대와 연관된 사례가 보고됐지만, 정확한 이유는 아직 완전히 밝혀지지 않았다.