한물 간 코 성형, 이젠 ‘눈꺼풀’ 손본다…英서 일어난 ‘성형 대반전’ 왜?

이미지 확대 수술 부위를 표시받는 남성 환자. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 수술 부위를 표시받는 남성 환자. 123rf

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영국에서 자연스러운 외모를 추구하는 안면 성형 수술이 크게 늘어나는 추세다. 반면 가슴 확대와 코 성형 수술은 급감했다.15일(현지시간) 데일리메일에 따르면 영국 미용성형외과학회(BAAPS)가 발표한 최신 통계에서 지난해 기준 영국에서 시행된 성형수술은 총 2만 6840건으로 전년 대비 2% 감소했다. 코로나19 이전보다는 여전히 높은 수준이지만 수술 종류별로는 뚜렷한 변화가 나타났다.가슴 확대 수술은 여전히 영국에서 가장 많이 시행되는 수술이지만, 수요가 눈에 띄게 줄고 있다. 외과의들은 신체 확대 수술에서 얼굴의 ‘생기 있는’ 외모를 만드는 시술로 선호도가 이동하고 있다고 설명했다.반면 처진 얼굴과 목 피부를 당겨 올리는 ‘안면 거상술’, 처진 눈꺼풀이나 눈 밑 지방을 제거해 인상을 개선하는 ‘눈꺼풀 수술’, 처진 이마와 눈썹을 끌어올리는 ‘이마 거상술’은 모두 증가세를 보였다. 극적인 변화보다는 자연스럽게 젊어 보이는 효과를 원하는 환자들이 늘어났기 때문이다.가슴 보형물 제거 수술도 늘고 있다. 전문가들은 편안함과 실용성, 자연스러운 비율을 선호하는 경향이 커졌기 때문으로 분석했다. 한때 가장 인기 있는 시술 중 하나였던 코 성형수술은 18% 감소했다.노라 누젠트 미용성형외과학회 회장은 “활동적인 라이프스타일과 더불어 자연스러운 외모를 추구하는 방향으로 변화가 일어나고 있다”고 설명했다.남성의 경우 전체 성형수술은 감소했지만, 안면 시술이 점점 더 증가하고 있다. 눈꺼풀 수술은 코성형술을 제치고 남성에게 가장 인기 있는 수술이 됐다.다만 앤서니 맥퀼런 미용성형외과학회 부회장은 주의가 필요하다고 강조했다. 비수술적 치료가 효과적일 수 있지만 고령의 환자에게 적합하지 않을 수 있고 원치 않는 부작용을 일으킬 수 있다는 것이다. 특히 규제되지 않은 주사시술에 대해서는 각별히 주의해야 한다고 당부했다.