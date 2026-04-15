“아침마다 마셨는데”…치아 녹인다는 ‘의외의 음식’ 뭐길래

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산성과 설탕이 들어간 음식은 시간이 지남에 따라 치아 법랑질을 손상시킬 수 있다. 특히 일부 과당 음료는 치아 표면에 오래 머물러 치아에 더 치명적이다.최근 미국 건강매체 베리웰헬스는 치아 법랑질을 손상시킬 수 있는 음식과 음료들을 소개했다.먼저 과일 주스다. 입안의 pH(산성도)가 5.5 이하로 떨어지면 치아의 법랑질은 부드러워진다. 감귤 주스의 pH는 2.0~3.5 수준인데, 구연산이 들어가 있어 법랑질에서 미네랄을 빼내 침식 위험을 2배로 높인다. 파인애플 주스와 석류 주스도 비슷하다. 시판에서 파는 포장된 주스는 유통기한을 연장하기 위해 구연산이 더 첨가돼 있어 갓 짜낸 신선한 주스보다 부식성이 더 강한 경우가 많다.두 번째는 탄산음료와 탄산수다. 탄산음료의 pH는 2.5~3.5 사이로, 탄산·구연산·인산·타르타르산 등이 함유돼 있다. 인산은 치아에서 칼슘을 빼내기 때문에 특히 해롭다. 한 연구에 따르면 설탕이 든 탄산음료를 전혀 마시지 않는 사람들은 매일 마시는 사람들보다 치아 침식 위험이 94% 낮았다. 탄산음료를 한 모금만 마셔도 입 안에서 약 20분간 산성 환경이 유지되고, 오랜 시간에 걸쳐 마실수록 손상은 커진다. 일반 탄산수는 탄산음료보다 영향이 비교적 적지만 향과 당이 첨가된 제품은 침식 위험을 높인다.세 번째는 스포츠 음료와 에너지 음료다. 스포츠 음료는 전해질을 보충하는데 도움을 주지만 구연산과 당이 함유돼 있어 치아에 부담을 준다. 특히 운동 중에는 침 분비가 줄어들어 치아가 취약한 상태이기 때문에 손상 위험이 커진다. 에너지 음료는 강한 산성을 띄며, 일부 제품은 치아의 무기질층뿐만 아니라 유기층까지 손상시켜 탄산음료보다 더 큰 피해를 주는 것으로 전해졌다.다음은 식초 기반의 음식과 절임 식품이다. 사과 식초를 포함한 식초와 절임 음식은 치아를 아세트산에 직접 노출시킨다. 특히 샐러드 드레싱에도 구연산이 포함돼 있어 부식성이 크다.당분과 전분이 많은 간식도 치아 건강에 좋지 않다. 케이크나 빵 같은 정제 탄수화물은 씹는 과정에서 당으로 분해되고, 입 안의 세균이 이를 이용해 산을 생성한다. 또 이러한 음식은 치아에 잘 달라붙어 손상이 오래 지속된다.여섯 번째는 사탕과 건과일이다. 사탕은 종류에 따라 치아 건강에 미치는 위험이 달라진다. 딱딱한 사탕은 천천히 녹고, 끈적한 사탕은 치아에 달라붙어 제거가 어렵다. 신 사탕은 산과 설탕이 결합돼 치아 건강을 위협한다. 건포도·살구·대추 등 건과일도 당분이 많고 치아에 오랜 시간 달라붙어 있어 세균이 산을 생성할 수 있는 시간이 많아진다.알코올도 꼽혔다. 알코올 음료는 일반적으로 산성을 띠고 타액 분비를 줄인다. 특히 당이 들어간 일부 칵테일은 탄산음료보다 더 큰 침식을 일으킨다고 매체는 설명했다. 또 화이트 와인은 레드 와인보다 치아 손상이 높은 것으로 전해졌다.마지막으로 커피와 콤부차다. 커피와 차는 비교적 안전한 편이지만, 하루종일 자주 또는 천천히 나눠 마시면 치아가 산에 노출되는 시간이 길어진다. 또 카페인은 타액 분비를 줄이고, 설탕이나 시럽을 추가하면 법랑질 손상 위험이 증가한다. 콤부차의 pH는 2.8~3.6로, 일부 연구에서는 탄산음료보다 더 많은 칼슘을 법랑질에서 빼낼 수 있는 것으로 나타났다.매체는 치아 건강을 위해 산성 음료나 설탕 음료를 장시간 마시는 것을 피하라고 조언했다. 또 물을 자주 섭취하고, 산성 음식은 유제품과 같이 마시는 것이 좋다고 설명했다. 이 외에도 ▲빨대를 사용해 치아 접촉 줄이기 ▲산성 음식을 먹은 뒤 최소 30분~60분 뒤에 양치질하기 ▲치실 사용하기 ▲정기적으로 치과 검진받기 등이 치아 건강에 도움이 된다고 전했다.