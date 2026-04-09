“결혼 ‘안 하면’ 암 걸린다고?”…독신 女 암 위험 85%↑, 男 70%↑

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“결혼 ‘안 하면’ 암 걸린다고?”…독신 女 암 위험 85%↑, 男 70%↑

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-04-09 18:00
수정 2026-04-09 21:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
한 번도 결혼하지 않은 여성은 암 발병 위험이 최대 85% 높고, 평생 독신으로 산 남성 역시 70% 가까이 위험이 증가한다는 연구 결과가 나왔다. 123rf
한 번도 결혼하지 않은 여성은 암 발병 위험이 최대 85% 높고, 평생 독신으로 산 남성 역시 70% 가까이 위험이 증가한다는 연구 결과가 나왔다. 123rf


한 번도 결혼하지 않은 여성은 암 발병 위험이 최대 85% 높고, 평생 독신으로 산 남성 역시 70% 가까이 위험이 증가한다는 대규모 연구 결과가 나왔다.

8일 국제학술지 ‘캔서 리서치 커뮤니케이션스’에 게재된 미국 마이애미대학교 의과대학 연구팀 연구 결과다.

연구팀은 2015년부터 2022년까지 진단된 400만 건 이상의 암 사례를 분석했다. 연구 대상은 30세 이상 성인이었으며, 동성 결혼 부부도 포함됐다. 연구 참여자 중 5명 중 1명은 한 번도 결혼한 적이 없었다.

위험 증가는 폐암, 대장암, 식도암 등 다양한 암에서 나타났다. 전반적으로 미혼 남성은 기혼, 이혼, 사별 남성에 비해 암 발병 위험이 상당히 높았다. 특히 식도암 발병 위험이 기혼 남성보다 거의 2.5배 높았다.

미혼 여성의 경우 격차가 더욱 컸다. 자궁경부암 발병률이 기혼 여성보다 거의 3배 높았다.

두 암 모두 인유두종바이러스(HPV) 감염과 강한 연관이 있다. HPV는 성 접촉을 통해 전파되는 흔한 바이러스로, 대부분 증상이 없지만 시간이 지나면 암을 유발할 수 있다.

연구진은 HPV 노출과 검진의 차이가 이런 격차를 설명할 수 있다고 밝혔다. 여성 생식기 관련 다른 암의 경우, 기혼 여성의 낮은 발병률은 출산율이 높은 것과 관련이 있을 수 있다. 출산은 일부 암에 대한 보호 효과가 있는 것으로 알려져 있다.

반면 유방암, 갑상선암, 전립선암처럼 검진 프로그램이 잘 갖춰진 암에서는 결혼과 암 위험의 연관성이 약했다.

마이애미 대학교 밀러 의과대학의 프랭크 페네도 교수는 “결혼하지 않았다면 암 위험 요인에 더욱 주의를 기울이고 필요한 검진을 받으며 건강을 잘 유지해야 한다”고 강조했다.

다만 연구진은 결혼 자체가 암을 예방하는 것은 아니라고 선을 그었다. 그보다는 생활습관이 더 중요한 역할을 할 가능성이 크다는 설명이다. 흡연과 과음을 피하고 건강을 챙기는 사람이 안정적인 관계를 맺을 가능성도 높기 때문이다.
김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
미혼 남성과 여성 중 암 발병 위험 증가율이 더 높은 쪽은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로