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“강력 항산화” 노화 방지 위해 먹었는데…‘이 영양제’ 암 위험 높인다 [라이프]

이보희 기자
입력 2026-04-07 06:46
수정 2026-04-07 06:46
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약사가 피하는 영양제 ‘비타민 E’
美 연구서 전립선 암 위험 17% 높여

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영양제 자료 이미지. 아이클릭아트
영양제 자료 이미지. 아이클릭아트


항산화 효과로 널리 알려진 ‘비타민 E’가 암 발생 위험을 높일 수 있다는 경고가 나왔다.

지난 2일 유튜브 채널 ‘건강구조대’에는 ‘사는 순간 돈 내다버리는 최신 유행 영양제’라는 주제로 정재훈 약사가 출연했다.

정 약사는 “대부분의 영양제는 마케팅의 산물”이라며 “밀크씨슬, 먹는 콜라겐, 알부민 등 소셜미디어 ‘알고리즘’에 뜨는 영양제는 믿지 않는 게 좋다”고 조언했다.

그는 자신이 피하는 영양제로 “비타민 E”를 꼽았다. 정 약사에 따르면 비타민 E는 30~40년 전쯤 강력한 항산화제라며 노화를 늦춰주는 영양제로 각광받았다.

그러나 그는 “비타민 E를 영양제 형태로 매일 섭취할 경우 일부 암 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 있다”고 밝혔다.

그러면서 “비타민 E 등 지용성 항산화제를 고용량으로 섭취하는 것은 피해야 한다”고 강조했다.

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유튜브 채널 ‘건강구조대’ 캡처
유튜브 채널 ‘건강구조대’ 캡처


실제 국내외 연구를 종합하면 비타민 E 보충제를 장기간 복용할 경우 일부 암, 특히 전립선암 위험이 증가할 수 있는 것으로 나타났다.

대표적으로 미국·캐나다 등에서 3만 5000명 이상의 남성을 대상으로 진행된 대규모 임상시험에서는 비타민 E를 복용한 그룹이 그렇지 않은 그룹보다 전립선암 발생 위험이 약 17% 높았다.

이 연구는 당초 항산화 성분인 비타민 E와 셀레늄이 암 예방에 도움이 될 것으로 기대하고 시작됐지만, 실제 결과는 정반대였다. 연구진은 비타민 E가 암을 예방하지 못할 뿐 아니라 오히려 위험 요인이 될 가능성이 있다고 결론 내렸다.

다른 여러 임상시험과 메타분석에서도 비타민 E를 포함한 항산화 보충제가 암 예방 효과를 입증하지 못했으며, 일부에서는 오히려 암 발생 증가와 연관성이 관찰됐다.

전문가들은 “항산화 물질은 식품으로 섭취할 때와 보충제로 고용량 섭취할 때 효과가 다를 수 있다”고 지적했다. 실제로 음식으로 섭취한 비타민 E는 건강에 긍정적인 연관성이 일부 관찰되지만, 보충제 형태에서는 동일한 효과가 재현되지 않는 경우가 많았다.

특히 고용량 비타민 E는 체내 산화·환원 균형을 오히려 깨뜨릴 수 있다는 분석도 있다. 항산화 물질이 일정 수준을 넘으면 ‘항산화’가 아니라 ‘산화 촉진’ 작용을 할 수 있다는 것이다.

전문가들은 “비타민은 결핍이 있을 때 보충하는 것이 원칙”이라며 “특정 영양제를 고용량으로 장기간 복용하는 것은 신중해야 한다”고 강조했다.
이보희 기자
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