뇌까지 망치는 잇몸병…“단돈 3천원이면 치과비 굳는다” 가성비 해결법

성인 3명 중 2명 앓는 치주질환

방치하면 전신 질환으로 연결

이미지 확대 잇몸 통증 이미지. 자료 : 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 잇몸 통증 이미지. 자료 : 아이클릭아트

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흔히 ‘잇몸병’으로 불리는 치주질환은 우리나라 병원 방문 원인 1위 질환일 만큼 압도적으로 흔하다. 성인 3명 중 2명이 크고 작은 치주 문제를 안고 살아간다. 문제는 초기에 통증이 거의 없어 모르고 지나치기 쉽다는 점이다.잇몸에서 피가 나기 시작했다면 이미 치주 염증이 상당히 진행된 상태라는 신호다. 피가 난다고 그 부위를 피해서 닦는 것은 최악의 대처법이다. 오히려 더 꼼꼼히 관리하고 빠른 시일 내에 치과 검진을 받아야 한다.특히 치주질환은 혈관질환·뇌졸중·당뇨 악화는 물론 조산과 남성 성기능장애 위험까지 높일 수 있어 주의가 요구된다.잇몸 속 세균은 잇몸의 모세혈관을 타고 혈류를 따라 전신으로 퍼진다. 이렇게 온몸을 돌아다니는 치주 세균이 혈관 염증을 일으켜 심근경색·뇌졸중 위험을 높이고, 당뇨 환자의 혈당 조절을 더 어렵게 만들며, 임신부의 경우 조산 위험과도 연관이 있다는 연구 결과들이 잇따라 나오고 있다.이와 관련해 전문가들은 평소 4단계의 구강 관리법을 권장한다.양치 전 구강 세척기(수압 세정기)로 큰 음식물 찌꺼기를 제거하고, 잇몸 경계선을 따라 꼼꼼히 칫솔질을 해야 한다. 양치질 후에는 치간칫솔로 치아 사이 좁은 공간의 세균막(플라그)을 제거하는 게 좋다.치간칫솔이 닿지 않는 좁은 틈은 치실로 닦아내면 된다.여기에 더해 전문가들이 주목하는 것이 클로르헥시딘 성분의 구강 소독제 ‘헥사메딘’이다. 처방전 없이 약국에서 2000~3000원이면 구입할 수 있다.치주 세균에 대한 광범위한 살균력이 검증된 성분으로, 치과에서 발치 후 감염 예방 목적으로 처방하기도 한다.핵심은 일반 가글처럼 입에 넣고 헹구는 것이 아니라, 직접 도포하는 방식으로 사용해야 한다는 데 있다.헥사메딘을 작은 용기에 덜어 치간칫솔에 듬뿍 묻힌 뒤, 잇몸 사이사이를 닦아내면 세균이 밀집한 부위에 약물이 직접 닿아 효과가 극대화된다.칫솔에 묻혀 잇몸 경계 부위를 마사지하듯 닦는 방법도 유효하다.잇몸이 붓거나 피가 나는 등 컨디션이 나빠졌을 때 집중적으로 활용하면 치주염 예방과 입냄새 제거에 도움이 된다.다만 2주 이상 장기간 연속 사용하면 치아와 혀가 검게 변색될 수 있고, 일시적으로 미각이 변하거나 구강 건조 증상이 나타날 수 있으므로 주의해야 한다.전문가들은 “치주질환 증상이 있을 때 1~2주 이내로 짧고 굵게 사용하는 것이 핵심”이라고 강조한다.잇몸 상태가 심각하다면 반드시 치과 의사와 상의한 뒤 사용 기간을 정하는 것이 안전하다.