‘이 음식’ 좋아하는 남성, 난임 위험 69% 급증…32가지 병 시한폭탄

이미지 확대 과자·빵·시리얼 같은 초가공식품을 즐겨 먹는 남성은 그렇지 않은 남성보다 난임 위험이 크게 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 과자·빵·시리얼 같은 초가공식품을 즐겨 먹는 남성은 그렇지 않은 남성보다 난임 위험이 크게 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 123rf

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초가공식품(UPF)을 많이 먹는 남성일수록 임신에 걸리는 시간이 늘어날 위험이 최대 69%까지 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 초가공식품이란 대량 생산된 빵·시리얼·과자·사탕처럼 천연 재료보다 첨가물이 더 많이 든 식품으로 당뇨·심장병·치매·암 등 최소 32가지 질환과 연관된 것으로 알려져 있다.24일 데일리메일에 따르면 국제 학술지 ‘인간 생식’(Human Reproduction)에 이 같은 내용의 연구가 최근 게재됐다.네덜란드 연구팀은 2017년부터 2021년까지 임신 전부터 자녀의 초기 성장 시기까지 여성 831명과 남성 파트너 651명을 추적 관찰했다. 여성이 임신 12주가 됐을 때 양쪽 모두의 식단을 조사했는데, 평균적으로 여성은 전체 식단의 22%, 남성은 25%가 초가공식품으로 구성돼 있었다. 조사 대상의 10쌍 중 1쌍 이상은 초가공식품 비율이 30%를 넘었다.초가공식품의 영향은 남성에게서 훨씬 두드러졌다. 초가공식품 섭취량이 많은 남성은 그렇지 않은 남성보다 평균적으로 난임 위험이 37% 높았다. 섭취량이 가장 많은 그룹은 69%나 위험이 높아졌다. 여기서 ‘난임’이란 임신 자체가 불가능한 것이 아니라, 임신까지 걸리는 시간이 더 길어지는 상태를 뜻한다.여성의 경우 초가공식품 섭취가 많을수록 임신 7주 시점의 난황낭 크기가 약간 작고 배아 성장도 더뎠다. 다만 이후 초음파 검사에서는 이 차이가 줄어드는 경향을 보였다. 선행 연구들은 이 시기의 느린 배아 성장이 조산, 유산, 아동기 심혈관 질환 위험 증가와 관련될 수 있다고 지적한 바 있다.로테르담 에라스무스대학교 역학 교수이자 이번 연구를 이끈 가일라드 박사는 “초가공식품을 줄인 식단이 두 파트너 모두에게 유익하다”며 “임신 가능성과 태아 건강을 위해서도 마찬가지”라고 강조했다. 그는 또 “임신과 출산 결과에 있어 산모의 건강만 중요하다는 인식에서 벗어나야 한다”며 “임신 전 아버지의 건강 관리가 간과되고 있다”고 지적했다.