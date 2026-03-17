‘키 작은 男’의 반전 매력?…암·골절 위험 낮고, 수명 최대 5년 길어

이미지 확대 키 작은 사람이 암·혈전·골절 위험이 낮고 수명도 더 길다는 연구 결과가 잇따르고 있다. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 키 작은 사람이 암·혈전·골절 위험이 낮고 수명도 더 길다는 연구 결과가 잇따르고 있다. 123rf

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키가 작은 것이 오히려 건강에 유리하다는 연구 결과들이 주목받고 있다. 암·혈전·골절 위험이 낮고 수명도 더 길다는 분석이 잇따르면서, 작은 키를 콤플렉스로 여겨온 시각에 변화가 생기고 있다.뉴욕포스트는 14일 키 작은 사람이 누리는 건강상 이점 네 가지를 소개했다. 키가 크면 자신감이 높고 일상생활에서 여러모로 편리하다는 건 잘 알려진 사실이다. 하지만 최근 연구들은 정반대의 이야기를 꺼내든다. 작은 체구가 건강 면에서는 오히려 유리할 수 있다는 것이다.2014년 스웨덴에서 500만명 이상을 대상으로 진행한 연구에 따르면, 키가 10㎝ 커질 때마다 암 발생 위험이 여성은 18%, 남성은 11% 높아졌다. 특히 여성의 경우 유방암 위험이 20% 올라갔고, 남녀 모두에서 피부암의 일종인 흑색종 위험은 30%까지 높아졌다. 세계암연구기금 분석에서도 키가 큰 사람은 신장·난소·췌장·대장·전립선 암에 걸릴 가능성이 더 높은 것으로 나타났다.암으로 사망할 위험도 키와 함께 올라갔다. 2016년 미국 연구에서는 키가 클수록 암 사망 위험이 남성은 7.1%, 여성은 5.7%씩 높아졌다. 연구자들은 키가 큰 사람일수록 세포 수가 많고 성장 호르몬 수치도 높아 세포 돌연변이가 생길 가능성이 커지기 때문으로 추정한다.혈전은 혈관 안에서 피가 굳어 덩어리가 생기는 위험한 상태다. 2017년 200만 쌍 이상의 형제자매를 분석한 연구에서 키 160㎝ 미만의 남성은 188㎝ 이상 남성보다 혈전 위험이 65% 낮았다. 여성도 마찬가지였는데, 키 155㎝ 미만 여성은 183㎝ 이상 여성에 비해 위험이 최대 69% 낮았다.연구팀은 다리 길이에서 그 이유를 찾았다. 다리가 길면 혈관도 길어져 심장으로 돌아오는 혈류가 느려지고, 이것이 혈전 위험을 높인다는 설명이다.노년층에게 엉덩이뼈(고관절) 골절은 암보다 더 위험한 결과를 불러오기도 한다. 2016년 7개 연구를 종합 분석한 결과 키가 클수록 고관절 골절 위험도 높아지는 경향이 확인됐다. 키가 큰 사람은 무게중심이 높아 넘어지기 쉽고, 쓰러질 때 바닥에 닿는 충격도 더 크기 때문이다.키 작은 사람은 평균적으로 키 큰 사람보다 2~5년 더 오래 사는 것으로 알려져 있다. 2014년 일본계 미국인 남성을 대상으로 한 연구에서는, 키가 작을수록 장수 유전자인 ‘FOXO3’의 보호 변이를 가질 가능성이 높다는 사실이 밝혀졌다. 연구에 참여한 브래들리 윌콕스 박사는 “157㎝ 이하인 사람들이 가장 오래 살았고, 키가 클수록 수명이 짧아지는 경향이 있었다”고 밝혔다.또 다른 연구에서는 체구가 작고 키가 작은 사람일수록 중년 이후 식이 관련 만성 질환이 적고 평균 수명이 길었다.물론 키만으로 건강과 수명이 결정되는 건 아니다. 전문가들은 균형 잡힌 식사, 규칙적인 운동, 충분한 수면, 적절한 체중 유지가 키와 관계없이 수명에 큰 영향을 미친다고 강조한다.