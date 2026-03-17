6대 국가 암 검진 대상… 올해는 짝수해 출생자 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

2026-03-17 18면

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Q. 올해 국가 암 검진 대상은.A. 국민건강보험공단은 위암·유방암·자궁경부암·대장암·간암·폐암 등 발생률이 높은 6대 암에 대해 국가 암 검진을 시행한다. 올해 검진 대상자는 짝수 해 출생자다. 위암은 40세 이상, 유방암은 40세 이상 여성, 자궁경부암은 20세 이상 여성, 폐암은 54~74세 폐암 고위험군이 대상이다. 다만 출생 연도와 관계없이 대장암은 50세 이상이면 1년에 한 번, 간암은 40세 이상 고위험군이면 6개월마다 검사를 받을 수 있다.Q. 검진 비용은.A. 자궁경부암과 대장암(분변잠혈검사)은 공단이 비용 전액을 부담한다. 나머지 위암·유방암·간암·폐암 검진은 공단이 90%를 부담하고 수검자는 10%만 내면 된다. 다만 분변잠혈검사 대신 대장내시경을 받을 경우 검사 비용은 전액 본인이 부담해야 한다. 또 국가 검진 항목 외 추가 검사를 받을 경우 별도의 본인 부담금이 발생할 수 있다.Q. 어디서 받나.A. 국가 암 검진은 신분증을 지참해 전국의 지정 검진 기관에서 받을 수 있다. 지난해 검진을 받지 못했거나 이미 개인 건강검진을 받았다면 공단 고객센터(1577-1000)나 공단 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 추가 등록 또는 검진 제외 신청을 할 수 있다.