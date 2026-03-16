자다 일어나면 베개가 ‘침’으로 흠뻑…‘이 난치병’ 의심해봐야

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자다가 베개를 적시는 침 흘림은 단순한 잠버릇이 아닐 수 있다. 의료 전문가들은 이 증상이 수면무호흡증이나 파킨슨병 같은 심각한 질환의 초기 신호일 수 있다고 경고한다.15일 영국 데일리메일에 따르면, 미국 노스웨스턴대 이비인후과 임상 조교수 랜던 듀이카 박사는 “잠을 잘 때 침을 흘리는 건 누구에게나 가끔 있는 일이지만, 매일 밤 베개가 흠뻑 젖을 정도라면 의사의 진료를 받는 것이 좋다”고 조언했다.수면 중 침을 흘리는 데는 다양한 원인이 있다. 입으로 숨을 쉬는 습관, 옆으로 자거나 엎드려 자는 자세, 자기 전 과식이나 과음, 심한 피로 등이 대표적이다. 코감기로 코가 막혔을 때나 역류성 식도염, 치아 부정교합이 있을 때도 침이 새어 나올 수 있다. 이런 경우는 크게 걱정하지 않아도 된다.문제는 최근 들어 갑자기 침 흘림이 심해졌을 때다. 듀이카 박사는 “특히 새로 생긴 증상이라면 수면 장애나 파킨슨병 같은 신경계 질환의 신호일 수 있다”고 밝혔다.가장 먼저 의심해 볼 수 있는 질환은 수면무호흡증이다. 자는 동안 숨이 반복적으로 멈추는 이 병은 미국에서만 약 2500만~3000만명이 앓고 있을 만큼 흔하다. 수면무호흡증이 있으면 숨을 더 쉬려고 자연스럽게 입을 벌리게 되고, 그 과정에서 침이 흘러내린다. 치료하지 않고 방치하면 심장마비, 고혈압, 뇌졸중 위험이 커지고, 낮에 심한 졸음과 집중력 저하로 이어질 수 있다.더 주의 깊게 봐야 할 것은 파킨슨병과의 연관성이다. 파킨슨병은 뇌에서 도파민을 만드는 세포가 서서히 죽어가면서 몸이 굳고 떨리는 증상이 나타나는 불치의 신경 질환이다. 이 병을 앓으면 근육 기능이 약해져 침을 제대로 삼키지 못하게 되는데, 환자의 약 90%가 이런 삼킴 장애를 겪는 것으로 알려져 있다.듀이카 박사는 “침을 삼키기 어려운 증상과 함께 발을 바닥에 끌듯 걷거나 표정이 굳어 보인다면 파킨슨병 등 신경퇴행성 질환의 초기 징후일 수 있다”고 설명했다.파킨슨병은 현재 60세 이상, 특히 남성에게서 발병 위험이 높고, 여성보다 남성이 걸릴 확률이 50% 더 높다. 미국에서는 현재 약 110만명이 파킨슨병 진단을 받았으며, 2040년에는 이 숫자가 두 배로 늘어날 것으로 전망된다.잠을 자다가 침을 많이 흘리는 것이 걱정된다면 수면 전문의나 이비인후과를 찾는 것이 좋다. 수면 검사 등을 통해 원인을 파악하고 적절한 조처를 할 수 있다.