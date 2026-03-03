달라진 ‘건강생활실천지원금제’… 포인트 받고 건강도 지키세요[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

2026-03-03 18면

Q. 건강생활실천지원금제 시범사업이란.A. 걷기 등 건강 생활을 실천하면 현금처럼 쓸 수 있는 포인트를 제공하는 사업으로 ‘예방형’과 ‘관리형’이 있다. 예방형은 50개 시범지역 내 주민등록상 주소지를 가진 건강검진 결과 건강 위험군이 참여 대상이다. 관리형은 전국 기준 고혈압·당뇨병 환자에게 개인 맞춤형 관리 계획 수립, 상담 등을 제공하는 일차의료 만성질환관리사업 참여자가 대상이다.Q. 제도가 개선됐다던데.A. 예방형과 관리형 대상자 모두 포인트를 적립 즉시 사용할 수 있도록 변경됐다. 또한 예방형은 ﻿기존 15개 지역에서 50개 지역으로 확대됐다. 관리형은 기존에 진료비 결제 시 건강실천카드를 발급받아야 했으나, 카드 발급 없이도 참여 의원에서 진료비 ﻿결제 시 포인트 차감이 가능하도록 절차가 간소화됐다.Q.신청 방법은.A. 국민건강보험공단에서 대상자에게 개별 안내한다. 문자를 받았다면 애플리케이션 ‘The건강보험’, 공단 홈페이지, 지사 방문 등으로 신청하면 된다. 65세 이상이거나 스마트폰이 없는 관리형 대상자는 내원 중인 일차의료 만성질환관리사업 참여 의원을 통해 신청 가능하다.