“장염인 줄”…5세 소년, 구토→경련에 병원갔다 ‘이것’ 진단 24시간 만에 사망

영국 5살 소년, ‘폐렴구균성 뇌수막염’ 급속 진행

뇌사 판정에 생명 유지 장치 중단

영국에서 다섯 살 소년이 단순 장염으로 여겨졌던 증상 발현 하루 만에 뇌수막염으로 숨지는 안타까운 일이 벌어졌다.

주드 플랫츠.

영국에서 다섯 살 소년이 단순 장염으로 여겨졌던 증상 발현 하루 만에 뇌수막염으로 숨지는 안타까운 일이 벌어졌다.25일(현지시간) 데일리메일에 따르면 영국 리버풀에 사는 주드 플랫츠(5)는 지난해 12월 크리스마스 연휴 기간 새벽부터 구토 증세를 보였다. 열도 없고 다른 특별한 증상도 없어 가족들은 단순한 위장관 감염(장염)으로 여겼다.그러나 상태는 급격히 악화했다. 하루 종일 구토를 하던 주드는 이날 오후 8시쯤 갑작스러운 경련을 일으켰고, 가족은 즉시 구급차를 불렀다.병원으로 이송된 뒤에도 경련은 멈추지 않았고, 몸의 왼쪽이 마비되는 증상이 나타났다. 의료진은 한때 뇌졸중 가능성까지 의심했다. 검사 과정에서 주드는 호흡이 멈춰 심폐소생실로 옮겨졌고, 의료진은 그를 의학적 혼수상태에 빠뜨렸다.정밀 검사 결과 주드는 바이러스나 세균 감염으로 인해 뇌에 염증이 생기는 ‘뇌염(encephalitis)’ 진단을 받았다. 곧바로 중환자실로 옮겨졌지만 몇 시간 뒤인 새벽 4시쯤 의료진은 “생존 확률이 5%에 불과하다”는 소식을 가족에게 전했다.형 애덤 플랫츠(25)는 “의사들은 이렇게 빠르고 공격적으로 뇌를 침범한 감염은 본 적이 없다고 말했다”고 전했다.이후 MRI 검사에서 주드는 폐렴구균(스트렙토코쿠스 뉴모니아이)에 의한 뇌수막염으로 최종 확인됐다. 뇌와 척수를 둘러싼 막에 발생하는 심각한 세균성 감염으로, 사망이나 장기 후유증을 초래할 수 있는 질환이다.폐렴구균성 뇌수막염은 생후 1개월 이상 영아와 전 연령대 성인에서 가장 흔한 세균성 뇌수막염 원인으로 알려져 있다. 미국 국립보건원(NIH)에 따르면 2021년 전 세계적으로 약 30만건에 가까운 사례가 보고됐다.영국의 뇌수막염 자선단체 ‘메닌지티스 나우(Meningitis Now)’는 세균성 뇌수막염 환자 10명 중 1명은 사망하며, 감염 후 수 시간 내 치명적일 수 있다고 경고한다. 또한 생존자 중 30~50%는 청력 손실, 후천성 뇌손상, 간질, 만성 통증, 시력 문제, 절단 등 장기 후유증을 겪는 것으로 알려졌다.주드는 희귀 염색체 질환을 갖고 태어나 걷기와 말하기에 어려움을 겪었고, 자폐도 앓고 있었다. 그럼에도 가족들은 “불가능해 보였던 모든 예상을 뛰어넘은 아이”라고 회상했다.형 애덤은 “주드는 태어날 때부터 거의 불가능에 가까운 도전을 마주했지만, 늘 투사처럼 모든 장애물을 넘어섰다”며 “언제나 밝았고, 방 안을 환하게 밝히는 아이였다”고 전했다.의료진은 추가 검사와 치료를 이어갔지만 주드는 끝내 반응을 보이지 않았다. 가족은 “뇌 활동이 전혀 없다는 최악의 소식을 들었다”며 “생명 유지 장치를 중단하기로 결정했고, 주드는 새해 전야 가족이 지켜보는 가운데 평온하게 세상을 떠났다”고 밝혔다.플랫츠 가족은 현재 크라우드 펀딩 플랫폼 고펀드미(GoFundMe)를 통해 주드를 위한 맞춤형 안식처 조성 기금을 모으고 있다.애덤은 “평범한 묘비가 아니라, 주드를 기억할 수 있는 특별한 공간을 만들고 싶다”며 “그가 얼마나 사랑받았는지 세상에 남기고 싶다”고 밝혔다.한편 전문가들은 구토, 경련, 의식 저하 등의 증상이 급격히 진행될 경우 즉각적인 의료 조치가 무엇보다 중요하다고 강조했다.