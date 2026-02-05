“혈당 낮춰준대”…‘이것’ 우려낸 차 마신 30대 남성, 8일 만에 사망

中 남성, 한방 약재 ‘투구꽃 뿌리’ 끓여 마셔

“전문가 조언 없이 독성 약재 복용…치명적 중독”

이미지 확대 샤오가 섭취했을 것으로 추정되는 부편. 해방일보 온라인판 기사 사진 닫기 이미지 확대 보기 샤오가 섭취했을 것으로 추정되는 부편. 해방일보 온라인판 기사 사진

이미지 확대 SBS 드라마 ‘푸른 바다의 전설’에 등장한 투구꽃 닫기 이미지 확대 보기 SBS 드라마 ‘푸른 바다의 전설’에 등장한 투구꽃

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 상하이에서 혈당을 낮추려다 독성 한약재를 복용한 30대 남성이 급성 중독으로 사망하는 사고가 발생했다.중국 관영 매체 해방일보 등 현지 언론에 따르면 지난달 20일 상하이 양푸구에 거주하던 샤오(35)는 집에서 직접 차를 우려 마신 뒤 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다. 가족이 그를 급히 응급실로 데려갔을 때 그는 일시적으로 심장이 멈춘 상태였다.6년 전부터 혈당이 높은 상태였던 샤오는 최근 혈당 관리를 위해 온라인 마켓을 통해 ‘부편(附片)’을 구입했다. 전통 한방 약재인 부자(附子, 투구꽃 뿌리)를 편 형태로 가공한 것이 부편이다. 그는 이 약재를 뜨거운 물에 달여 마시면 혈당이 내려간다는 정보를 접하고 전문가 상담 없이 직접 끓여 복용한 것으로 확인됐다.그러나 투구꽃이라 불리는 ‘초오’는 아코니틴(aconitine) 계열의 독성 알칼로이드를 함유한 약재로, 적절한 가공 과정을 거치지 않으면 치명적인 중독을 일으킬 수 있는 물질이다. 특히 생초오는 신경과 심장에 영향을 미칠 수 있는 강한 독성을 갖고 있다.샤오는 복용 직후 구토와 호흡 곤란, 심계항진 등 급성 중독 증세를 보였고, 가족이 곧바로 병원으로 이송했으나 의식 불명 상태에 빠졌다. 그는 8일 동안 치료를 받다가 결국 숨졌다.병원 의료진은 “환자에게서 강력한 아코니틴 독성이 검출됐다”며 “약재를 충분히 오래 끓이지 않고 뜨거운 물에 우려내기만 해 독성을 줄이지 못했다”고 설명했다.가족들은 “온라인에서 효과가 있다고 소개된 정보만 보고 약재를 복용했다”며 판매자와 플랫폼을 상대로 책임을 묻겠다는 입장이다.전문가들은 초오와 같은 독성이 강한 한약재는 “반드시 전문 중의학 의사의 지도 아래 정해진 법제 과정을 거쳐 사용해야 한다”고 강조한다. 특히 “가공 여부와 복용 방법이 효과와 안전을 좌우한다”며 “민간에서 임의로 사용하는 것은 매우 위험하다”고 경고했다.전통 의학에서 말하는 법제는 약재를 단순히 자르고 말리는 수준이 아니라 독성을 낮추고, 약효를 안정화하며, 체내 흡수 방식을 조절하는 일련의 가공 과정을 뜻한다. 같은 식물이라도 어떻게 가공했느냐에 따라 약이 되기도, 독이 되기도 한다.독성이 있는 약재는 일반적으로 수시간 이상 삶고, 물을 여러 차례 갈아가며 특정 온도와 시간을 지켜 가공해야 독성이 상당 부분 분해된다. 이 과정을 거치지 않고 섭취하면 부정맥, 호흡부전, 심정지로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.중국 보건당국은 이번 사건과 관련해 온라인 플랫폼을 통한 약재 판매 규제 강화와 함께 소비자에 대한 안전 경고를 확대할 방침이라고 밝혔다.