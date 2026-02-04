“칫솔만 믿었다간 치매 위험”…매일 ‘여기’ 안 닦으면 뇌 손상 56%↑

이미지 확대 칫솔이 닿지 않는 치아 사이와 혀를 방치하면 입속 세균이 혈관을 타고 퍼져 당뇨병과 심장병, 치매까지 걸릴 수 있다. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 칫솔이 닿지 않는 치아 사이와 혀를 방치하면 입속 세균이 혈관을 타고 퍼져 당뇨병과 심장병, 치매까지 걸릴 수 있다. 123rf

치아를 깨끗이 닦는 것만으로는 건강을 지키기 어렵다. 칫솔이 닿지 않는 치아 사이와 혀를 방치할 경우 입속 세균이 혈관을 타고 전신으로 퍼지기 때문이다. 단순한 치주 질환을 넘어 당뇨와 심장병, 심지어 치매까지 유발된다는 사실이 밝혀졌다. 혀와 치아 사이의 사각지대에 주목해야 한다는 조언이다.영국 데일리메일은 3일(현지시간) 치과 전문가들이 치아 미백에만 신경 쓰는 사람들에게 잇몸과 혀 건강의 중요성을 강조하고 나섰다고 보도했다.입속에는 장 다음으로 많은 세균이 살고 있다. 혀와 잇몸, 치아에만 700종이 넘는 세균이 모여 ‘구강 마이크로바이옴(미생물 생태계)’을 형성한다. 이들 세균이 균형을 잃으면 염증이 생기고, 이 염증이 혈류를 타고 전신으로 퍼지면서 각종 질병을 일으킨다.치과위생사 로라 헴플먼은 “2분간 칫솔질을 해도 입속 플라크의 80%밖에 제거되지 않는다”며 “치간 칫솔질이 일반 칫솔질보다 더 중요하다”고 말했다.웰니스 클리닉의 치과의사이자 생화학자인 세바스찬 로마스 박사는 “치의학에서는 입을 몸의 거울로 본다”고 설명했다. 구강 마이크로바이옴이 장과 부비동, 기도와 직접 연결돼 있어 세균 균형이 깨지면 전신에 염증과 대사 변화가 일어난다는 것이다.로마스 박사는 “만성 잇몸병은 끊임없이 염증을 일으킨다”며 “세균이 만든 독소가 혈관으로 들어가면 몸이 제대로 당을 처리하지 못해 당뇨병이 생기고, 뇌세포가 손상돼 치매 방어 능력이 떨어진다”고 경고했다.실제로 여러 연구가 잇몸 건강과 온몸 질병의 관계를 증명했다. 잇몸병 환자는 제2형 당뇨병에 걸릴 위험이 26% 더 높다. 잇몸 주변 세균이 혈당을 치솟게 해 몸이 계속 싸워야 하는 상태를 만들기 때문이다. 혈당이 계속 높으면 당뇨병으로 발전하고, 결국 실명, 사지 절단, 심장마비 같은 심각한 합병증으로도 이어질 수 있다.버밍엄대 치주학 전문가 이언 채플 교수는 “반대로 당뇨병 환자가 잇몸 치료를 받으면 혈당이 훨씬 잘 조절되고 합병증도 줄어든다”고 강조했다.미국 연구진이 노인 1100명을 조사했더니 잇몸병 환자는 뇌 조직 손상이 더 심했다. 나이나 생활습관 같은 다른 요인을 감안해도 건강한 사람보다 위험이 56%나 컸다.보스턴대 연구팀은 잇몸병을 일으키는 세균이 뇌까지 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈다. 이 세균이 치매를 막아주는 뇌세포의 기능을 떨어뜨려 알츠하이머를 일으키는 물질이 뇌에 쌓이게 한다는 것이다.지난해 미국 연구진은 잇몸병이 있으면 뇌혈관이 막혀 생기는 뇌졸중 위험이 86%나 높아진다고 발표했다. 입안을 깨끗하게 관리하지 않으면 심장마비 등 심혈관 질환 위험도 3분의 1 이상 커지는 것으로 나타났다.치과 전문가들은 잇몸에서 피가 나는 걸 대수롭지 않게 넘기면 안 된다고 말한다.로마스 박사는 “출혈은 칫솔질 방법이 잘못된 게 아니라 몸속에 염증이 생겼다는 뜻”이라며 “생활을 바꾸고 양치를 열심히 해도 계속 염증이 있다면 몸 다른 곳에 병이 생기기 전 경고 신호일 수 있다”고 설명했다.잇몸병을 막으려면 어떻게 해야 할까. 매일 치간 칫솔로 치아 사이사이를 닦아야 한다. 자는 동안 혀에 쌓인 세균은 아침에 혀 클리너로 긁어낸다.잇몸을 따라 하루 두 번 살살 칫솔질하고, 물을 자주 마시며, 단 음식을 멀리하고, 잠을 푹 자서 침이 잘 나오게 하는 것도 중요하다.로마스 박사는 “잇몸에서 계속 피가 나거나 붓고 내려앉으면 치과에 가야 한다”며 “돈이 들어도 초기에 치료하는 게 나중에 심해진 병을 고치는 것보다 훨씬 경제적”이라고 조언했다. 그는 “문제를 빨리 잡을수록 입뿐 아니라 온몸이 건강해진다”고 덧붙였다.