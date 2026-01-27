올해부터 폐 기능도 국가검진… 비흡연자도 받으세요[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

올해부터 폐 기능도 국가검진… 비흡연자도 받으세요[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2026-01-27 00:46
수정 2026-01-27 00:46
Q. 폐 기능 국가검진 대상자는.

A. 올해부터 만성 폐쇄성 폐 질환 등 호흡기 질환 환자를 조기에 발견하고 적기에 치료하기 위한 폐 기능 검사가 도입된다. 흡연 여부와 관계없이 일반검진대상자 중 56세(70년생), 66세(60년생)가 대상이다.

Q. 폐 기능 검사 방법은.

A. 산소를 들이마시고 이산화탄소를 배출하는 호흡 과정의 기능을 검사하는 폐활량 측정법으로 호흡기 질환을 진단한다. 검사를 정확하게 하려면 검사 단계별로 가능한 최대한 깊게 숨을 들이마신 뒤 공기를 내뱉어야 한다.

Q. 검사 불가 대상은.

A. 최근 3달 이내 안과 수술, 개심술, 개복술, 뇌졸중, 심장마비, 심근경색증, 기흉 등이 있었던 사람, 결핵 등 호흡기 감염을 앓았거나 이에 노출된 가족이 있는 사람, 한 달 내 대량 객혈이 있었던 사람, 수축기 혈압 200mmHg 초과 혹은 이완기 혈압 140mmHg 초과한 사람 등은 검사받을 수 없다.

Q. 어디에서 검진받나.

A. 검진 기관은 국민건강보험공단 누리집과 애플리케이션 ‘The건강보험’ 내 ‘검진기관/병(의)원 찾기’ 메뉴에서 확인할 수 있다.
2026-01-27 18면
