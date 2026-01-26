‘스킨부스터’ 춘추전국시대… ‘히알루론산’ 가치 다시 주목

이미지 확대 멀츠 에스테틱스 ‘벨로테로 리바이브 스킨부스터’. 멀츠 에스테틱스 제공 닫기 이미지 확대 보기 멀츠 에스테틱스 ‘벨로테로 리바이브 스킨부스터’. 멀츠 에스테틱스 제공

최근 에스테틱 시장의 화두는 ‘자연스러운 아름다움’과 ‘피부 본연의 건강함’이다. 특히 피부에 유효 성분을 직접 주입해 보습과 재생을 돕는 ‘스킨부스터 시술’이 대세로 자리 잡으면서 ‘히알루론산’이 다시금 주목받고 있다.히알루론산은 우리 몸에 자연적으로 존재하는 피부 구성 성분이다. 콜라겐과 엘라스틴 생성을 유도하고, 자기 무게의 1000배에 달하는 수분을 끌어당기는 보습력을 갖춘 것으로 알려져 있다.최근에는 히알루론산의 효과를 높이기 위해 ‘글리세롤’을 더한 복합 성분 제품이 시장의 기대를 모으고 있다. 대표적인 제품이 멀츠 에스테틱스의 ‘벨로테로 리바이브 스킨부스터’다. 국내 론칭 1주년을 맞이한 이 제품은 히알루론산에 천연 보습 인자인 글리세롤을 조합해 단순 보습을 넘어 피부 장벽 강화와 진정 효과까지 범위를 넓혔다고 한다.멀츠 에스테틱스 관계자는 “글리세롤은 진피층 주입 시 주변 조직으로 빠르게 퍼져 즉각적인 수분을 공급하며, 항염 및 항균 기능을 통해 민감해진 피부 환경을 개선하는 역할을 한다”면서 “히알루론산과 글리세롤이 결합한 형태의 벨로테로 리바이브 스킨부스터는 시술 후 자연스러운 광채와 균일한 피부톤을 원하는 소비자들 사이에서 높은 만족도를 보이고 있다”고 말했다.