“변기보다 더럽다” 공항서 세균 가장 많은 ‘이 곳’…“안 만질 수 없어”

키오스크·보안 검색 바구니 등 오염도 높아

손 자주 닿는 곳일수록 세균 많아

이미지 확대 ‘이용객들로 붐비는 인천공항 출국장’ 지난 5월 인천국제공항이 이용객들로 북적이고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ‘이용객들로 붐비는 인천공항 출국장’ 지난 5월 인천국제공항이 이용객들로 북적이고 있다. 뉴스1

이미지 확대 13일 인천국제공항 제1여객터미널 출발층 체크인 카운터에서 승객들이 셀프 체크인 키오스크를 이용하고 있다. 2026.1.13. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 13일 인천국제공항 제1여객터미널 출발층 체크인 카운터에서 승객들이 셀프 체크인 키오스크를 이용하고 있다. 2026.1.13. 연합뉴스

이미지 확대 공항 보안검색대 바구니 위에 소지품들을 배열하고 사진을 찍는 이른바 ‘검색대 인증샷’이 한때 소셜미디어(SNS)에서 유행했다. 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 공항 보안검색대 바구니 위에 소지품들을 배열하고 사진을 찍는 이른바 ‘검색대 인증샷’이 한때 소셜미디어(SNS)에서 유행했다. 인스타그램

이미지 확대 본 기사와 관련없는 화장실 자료사진. 123RF 닫기 이미지 확대 보기 본 기사와 관련없는 화장실 자료사진. 123RF

공항에서 여행객이 가장 많이 세균에 노출되는 곳은 셀프 체크인 키오스크와 보안 검색 바구니 등 손이 반복적으로 닿는 시설로 드러났다.11일(현지시간) 미국 매체 아일랜드는 각종 과학 연구와 위생 관련 분석을 토대로 공항 내 세균 오염도가 높은 주요 지점을 공개했다.전문가들은 공통적으로 “하루 수천 명이 오가는 공항에서 감염 위험이 높은 곳은 대기 공간보다 접촉 빈도가 높은 표면”이라고 지적했다.공항에서 가장 오염도가 높은 시설로는 셀프 체크인 키오스크가 꼽혔다. 키오스크 터치스크린에서는 최대 25만개 이상의 세균 집락이 검출됐는데, 이는 일반적인 변기 시트보다 훨씬 많은 수준이다.불특정 다수가 연속적으로 사용하지만 매번 소독이 이뤄지지 않는 구조여서 세균이 쉽게 축적될 수 있다는 설명이다. 게다가 일부 바이러스는 터치스크린 표면에서 며칠 동안 생존할 수 있는 것으로 알려졌다.보안 검색대에서 사용하는 플라스틱 바구니 역시 높은 감염 위험이 지적됐다.2018년 국제 학술지 ‘BMC 감염병’에 발표된 연구에서는 핀란드 헬싱키 반타 공항 보안 바구니의 절반 이상에서 감기와 독감을 유발하는 바이러스가 검출된 바 있다.반면 같은 공항 화장실 표면에서는 해당 바이러스가 발견되지 않았다.전문가들은 휴대전화나 소형 전자기기를 바구니에 직접 올려놓기보다 파우치나 비닐백에 넣어 최대한 접촉을 줄일 것을 권고했다.공항 내 에스컬레이터 손잡이도 세균이 쉽게 쌓이는 지점으로 꼽혔다.고무 재질 특성상 오염이 눈에 잘 띄지 않고, 미세한 틈에 기름기와 세균이 스며들기 쉽기 때문이다.2017년 한 연구에서 쇼핑몰 에스컬레이터를 조사한 결과 대장균과 포도상구균 등 50종이 넘는 세균이 검출됐으며, 유동 인구가 많은 공항 역시 유사한 위험에 노출돼 있다는 분석이다.공중화장실은 변기뿐 아니라 세면대, 물 내림 장치, 출입문 손잡이 등 여러 접촉 지점에서 세균이 발견되는 대표적인 공간이다.다만 공항 화장실은 다른 공공시설에 비해 청소 빈도가 높아 위생 상태는 비교적 양호한 편으로 평가됐다.미국의 데이터 분석 회사 트래블매스가 공항 내 주요 접점의 세균 오염도를 조사한 결과에서도 보안 검색대 트레이가 “가장 찝찝하지만 피할 수 없는 물건”으로 꼽혔다.또 화장실 문 잠금장치, 게이트 의자 팔걸이 등도 세균이 쌓이기 쉽지만 청소는 덜 하는 곳으로 지목됐다.전문가들은 “공항이 고밀도의 접촉이 반복되는 공간인 만큼 손 소독제나 소독 티슈를 휴대하고, 손 씻기를 철저히 하는 것이 감염 예방에 가장 효과적인 방법”이라고 강조했다.