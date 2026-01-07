“입 벌려보세요”…혀 색깔만으로 ‘당뇨병·위암’ 알 수 있다 [라이프]

“AI가 혀 색·질감 분석해 일부 질병 진단 가능”

이미지 확대 인공지능(AI)을 통해 환자의 혀 색깔과 질감만으로 당뇨병, 위암 등 다양한 건강 문제를 판별할 수 있는 프로그램이 개발됐다. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 인공지능(AI)을 통해 환자의 혀 색깔과 질감만으로 당뇨병, 위암 등 다양한 건강 문제를 판별할 수 있는 프로그램이 개발됐다. 아이클릭아트

인공지능(AI)을 통해 환자의 혀 색깔과 질감만으로 당뇨병, 위암 등 다양한 건강 문제를 판별할 수 있는 프로그램이 개발됐다.6일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 AI 기반 이미지 분석 기술을 활용해 기존 진단보다 간단하면서도 빠른 질병 예측이 가능하다는 발표가 나왔다.이 기술의 핵심은 환자의 혀를 촬영해 색상과 질감의 미세한 차이를 AI가 분석하는 것이다. 연구진은 특정 질환이 있을 때 나타나는 혀의 색깔 변화 패턴을 학습시킨 머신러닝 모델을 개발했다. 예를 들어 당뇨병 환자는 혀 표면이 황색빛을 띠는 경향이 있으며, 위암 환자는 보랏빛 또는 두꺼운 코팅이 동반된 경우가 많다.AI는 단순한 사진 속 색 정보만으로 여러 건강 상태를 분류할 수 있는 것으로 나타났다. 초기 실험에서 훈련된 AI 모델은 수천 장의 혀 이미지 데이터를 기반으로 고정된 조명과 환경에서 색을 판별했으며, 실제 진단 기록과 비교할 때 높은 정확도를 기록했다.킹스 칼리지 런던의 구강 의학 및 실험 병리학 명예 교수인 사만 와르나쿨라수리야는 “혀는 전반적인 건강 상태를 보여주는 거울”이라고 강조했다.그는 “혀의 윗부분이 매끈한 것은 빈혈의 징후일 수 있습니다. 철분, 비타민 B12 또는 엽산(비타민 B9)이 부족하면 혀끝의 미뢰가 있는 돌기인 유두가 소실되기 때문이다”라고 설명했다.반면 혀가 마르는 증상은 당뇨병의 초기 증상일 수 있다. 이는 당뇨병이 탈수와 신경 손상을 유발해 침 분비량을 감소시키기 때문이다.또한 입안의 혈당 수치가 높으면 박테리아와 곰팡이가 과증식해 입안에 노란색 막이 생길 수 있다.혀가 창백하거나 하얀색이면 빈혈일 수 있으며, 두꺼운 흰색 설태는 박테리아 감염의 징후일 수 있다.이번 기술은 전통적인 혀 진단법을 현대적으로 재해석한 것이라는 평가도 나온다. 전통 중국의학에서는 오랫동안 혀 관찰을 통해 병의 징후를 탐지하는 진단법이 존재했다.다만 전문가들은 해당 프로그램이 매우 유망하지만 임상 적용까지는 추가 검증이 필요하다는 점을 강조했다. 혀 색깔만으로 질병을 확정하는 것은 아직 과학적 근거가 충분하지 않으며, 의료진의 진료를 통한 판단과 병합 사용해야 한다는 의견이 다수다.이 같은 기술은 향후 스마트폰이나 의료 진단 키오스크 등과 결합돼 일상적인 건강 모니터링 도구로 활용될 가능성이 있다. 특히 병원 방문이 어려운 환경에서도 간단한 비침습적 건강 검진 수단으로 활용될 수 있다는 점에서 관심을 모으고 있다.