“또 배달 음식?” 자주 먹으면 ‘심장병’ 위험 신호…“메뉴 선택이 관건”

배달 음식을 자주 먹으면 심장병을 일으키는 만성 염증 위험이 커진다는 연구 결과가 나왔다.

배달 음식을 자주 먹으면 심장병과 사망 위험을 높이는 만성 염증이 생긴다는 대규모 연구 결과가 나왔다. 전문가들은 배달 음식을 피할 수 없다면 튀긴 음식 대신 구운 메뉴를 고르는 등 간단한 메뉴 선택만으로도 건강 위험을 낮출 수 있다고 강조했다.27일 의학전문 매체 메디컬뉴스투데이 보도에 따르면, 국제학술지 ‘식품과학과 영양학’에 실린 최근 연구에서 배달 음식을 많이 먹을수록 심장병을 일으키는 만성 염증 위험이 커지는 것으로 나타났다.연구팀은 2009년부터 2018년까지 미국 국가건강영양조사에 참여한 8556명의 데이터를 분석했다. 음식 섭취가 염증을 얼마나 일으키는지 측정하는 식품 염증 지수(DII)를 활용해 위험도를 측정했다.분석 결과 배달 음식을 많이 먹을수록 식품 염증 지수가 높았다. 이는 사망률 증가와도 연관이 있었다.배달 음식을 많이 섭취한 사람일수록 좋은 콜레스테롤(HDL) 수치는 낮고, 중성지방과 공복 혈당, 인슐린 수치는 높게 나타났다.다만 배달 음식 섭취와 전체 사망률 및 심장병 사망률 사이의 직접적인 인과관계는 통계적으로 입증되지 않았다.전문가들은 배달 음식을 자주 시키는 것 자체가 바쁜 일상을 보여준다고 말한다. 시간에 쫓기고, 집에 제대로 된 조리 도구가 없고, 끼니를 거르거나 잠을 제대로 못 자는 생활이 배달 음식 주문으로 이어진다는 것이다. 이런 생활 습관들이 모여 심장 건강을 위협한다.이번 연구에 참여하지 않은 예방 심장병 영양사 미셸 라우텐스타인은 “튀긴 메뉴 대신 구운 메뉴를 고르고, 감자튀김 대신 샐러드를 추가하며, 탄수화물은 적게 먹고 콜라 대신 물을 마시면 대사 부담을 줄일 수 있다”고 말했다.집에서 만든 음식은 배달 음식보다 염분이 4분의 1 수준에 불과하고, 몸에 좋은 칼륨은 더 많이 들어있다.라우텐스타인은 “배달 음식에 들어있는 염분과 칼륨의 불균형이 혈압을 오르락내리락하게 만드는 가장 큰 원인”이라며 “집밥이라고 해서 거창할 필요는 없으며, 냉동 채소나 통조림 콩, 생선 같은 간편한 재료를 활용하면 된다”고 덧붙였다.배달 음식을 완전히 끊기보다는 신중하게 선택하는 것이 더 현실적이라는 조언이다.