최근 5년 ‘유방촬영검사’ 이력, 모바일 앱으로 확인할 수 있어요[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

2025-10-14 27면

Q. 개인 유방촬영검사 이력을 확인할 수 있나.A. 국민건강보험공단 누리집과 모바일 앱(The건강보험)에서 최근 5년간 본인의 유방촬영검사 이력을 확인할 수 있다. 연령대별 평균 검사 횟수와 본인 검사 횟수를 비교할 수 있으며, 유방촬영 시 피폭되는 방사선량 정보도 함께 제공된다.Q. 5년 내 모든 검사 이력을 확인할 수 있나.A. 아니다. 국가건강검진을 제외한 민간 건강검진 등 비급여로 실시한 검사는 조회되지 않는다. 또 검사 직후 결과가 실시간으로 반영되지는 않는다.Q. 유방촬영 외 다른 검사 이력도 볼 수 있나.A. 그렇다. 개인별 의료영상검사(CT) 이력도 확인할 수 있다. 공단은 12세 미만 아동을 대상으로 일반촬영(X-ray) 이력도 조회할 수 있도록 서비스를 확대할 예정이다.Q. 방법은.A. 공단 누리집에서는 ‘건강모아 → 나의건강관리 → 나의 의료이용 정보 → 의료영상촬영현황’에서, 모바일 앱(The건강보험)에서는 ‘건강모아 → 진료내용 → 의료영상촬영현황’에서 확인할 수 있다.