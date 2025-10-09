탈모약에 흔한 ‘이것’ 섞었더니…예상 못한 2배 재생률에 연구진도 깜짝

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

탈모약에 흔한 ‘이것’ 섞었더니…예상 못한 2배 재생률에 연구진도 깜짝

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025-10-09 12:57
수정 2025-10-09 13:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
탈모는 중년 남성의 주요 고민 중 하나다. 123rf
탈모는 중년 남성의 주요 고민 중 하나다. 123rf


다이어트 음료에 들어가는 천연 감미료 스테비아가 탈모 치료에 효과적일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 기존 탈모 치료제와 함께 사용하면 모발 재생 효과를 크게 높인다는 것이다.

중국 약학대와 호주 시드니대 공동 연구팀은 스테비아 추출물이 탈모 치료에 도움이 될 수 있다는 연구 결과를 지난 7일 국제학술지 ‘어드밴스드 헬스케어 머티리얼스’에 발표했다.

스테비아는 전 세계 4만여 개 제품에 사용되는 천연 무칼로리 감미료다. 단맛을 내는 스테비오사이드라는 화합물이 들어 있다.

연구팀은 이 화합물을 일반 의약품 탈모 치료제인 미녹시딜과 섞으면 머리카락 재생에 도움이 될 수 있다는 사실을 발견했다.

연구팀은 등에 탈모가 있는 쥐를 4개 그룹으로 나눴다. 무처치 그룹, 2% 미녹시딜 용액을 바른 그룹, 약물이 없는 미세바늘 패치를 붙인 그룹, 미녹시딜과 스테비오사이드가 든 미세바늘 패치를 붙인 그룹이다.

35일 후 무처치 그룹과 약물이 없는 미세바늘 패치만 받은 그룹에서는 거의 변화가 없었다. 미녹시딜만 바른 그룹은 탈모 부위의 25%에서 털이 재생됐다.

하지만 미녹시딜과 스테비오사이드를 함께 넣은 패치를 붙인 그룹은 2주 만에 털이 나기 시작했고, 한 달 뒤에는 67.5%나 덮였다.

연구팀은 스테비아가 모발 성장을 돕는 정확한 원리는 아직 모른다. 다만 미녹시딜의 체내 흡수를 높여 약효를 강화하는 것으로 보고 있다.

연구를 이끈 시드니대 라이펑 캉 박사는 “스테비오사이드가 미녹시딜의 효과를 높여 더 자연스럽고 효과적인 탈모 치료가 가능할 것”이라며 “수백만 명에게 희망이 될 수 있다”고 밝혔다.
김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로