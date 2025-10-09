반쪽 남은 아보카도, 냉장고에 며칠째…갈색인데 그냥 먹어도 될까?

이미지 확대 아보카도 사진. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 아보카도 사진. 아이클릭아트

잘라둔 아보카도가 갈색으로 변했다고 버릴 필요 없다는 전문가 의견이 나왔다. 이틀 정도는 안전하게 먹을 수 있으며, 색 변화는 공기와 닿으면서 생기는 자연스러운 화학 반응일 뿐이라는 설명이다.7일(현지시간) 데일리메일 보도에 따르면 전문가들은 아보카도가 갈색으로 변해도 최대 이틀까지는 먹어도 괜찮다고 밝혔다.미국 캘리포니아대 아열대 작물 전문가 매튜 파티노는 “색깔이 변한 것은 상한 게 아니라 과일이 공기에 노출되면서 일어나는 무해한 화학 반응”이라고 설명했다.갈변 현상은 단순한 산화 반응이다. 사과나 바나나를 잘랐을 때 일어나는 것과 똑같은 자연스러운 변화다.처음 하루 이틀은 갈색으로 변해도 보기만 안 좋을 뿐이다.하지만 그 이후부터는 지방이 산화되면서 쓰거나 비누 같은 맛이 나기 시작한다. 이는 산패가 시작됐다는 신호다. 그러나 약간 갈색으로 변한 정도는 걱정할 필요 없다고 전문가들은 말한다.다만 신맛이 나거나 끈적끈적하고 미끈한 질감이 느껴진다면 그때는 버려야 한다.갈변을 막고 싶다면 몇 가지 방법이 있다.씨를 빼지 말고 그대로 둔 채 보관하면 노출된 과육을 산소로부터 보호해 그 아래 부분을 유지할 수 있다. 밀폐용기에 넣거나 랩으로 꽁꽁 싸두는 것도 공기 접촉을 줄이는 데 효과적이다.아보카도를 으깨면 표면적이 넓어져 산소와 닿는 면이 많아지기 때문에 갈변이 더 빨리 진행된다. 반면 레몬즙을 뿌려두면 천연 보존제 역할을 한다.