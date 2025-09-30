뇌졸중이 갑자기 찾아왔다? 99%는 몇년 전 ‘이 증상’ 겪었습니다

美 노스웨스턴대·연세대 의대 공동 연구

심혈관 질환 환자, 첫 발병 이전 ‘위험 신호’

한국인 95%, 발병 전 고혈압 나타나

심장마비나 뇌졸중, 심부전 등 심혈관 질환을 겪은 사람들의 99% 이상에게서 이미 수년 전에 최소 한 가지의 위험 요인이 나타났다는 연구 결과가 나왔다. 이 연구에는 한국인 900만명을 최대 20년 간 추적한 데이터가 뒷받침됐다.미국 노스웨스턴대 의과대학과 연세대 의과대학 예방의학교실 연구진은 이같은 연구 결과를 29일(현지시간) 미국 심장학회 저널에 공개했다.연구진은 국민건강보험공단이 보유한 성인 930만여명의 데이터와 미국 성인 7000여명의 데이터를 바탕으로 이들의 첫 심혈관 질환이 발생한 시기와 심혈관 질환의 위험 요인과 관련된 혈압, 콜레스테롤, 흡연 이력 등을 분석했다.분석 대상인 한국인들에게서는 총 60만건, 미국인들에게서는 1188건의 심혈관 질환 발병 사례가 있었다.또한 미국 심장학회가 정의하는 ‘이상적인 심혈관 건강’ 정의를 바탕으로 심혈관 질환의 위험 요인이 되는 ‘최적이 아닌 건강 수준’을 설정했다. 이는 ▲혈압 120/80mmHg 이상 또는 치료 중 ▲총 콜레스테롤 200㎎/㎗ 이상 또는 치료 중 ▲공복 혈당 100㎎/㎗ 이상, 당뇨병 진단 또는 치료 중 ▲과거 또는 현재 흡연 등이었다.분석 결과 심혈관 질환을 겪은 사람들의 99% 이상에게서 몇년 전 최소 한 가지의 ‘최적이 아닌 건강 수준’이 있었던 것으로 나타났다. 2가지 이상의 위험 요인이 있었던 사람도 93%에 달했다.특히 고혈압이 가장 흔한 전조 증상으로, 한국 환자의 95%, 미국 환자의 93% 이상에게서 나타났다. 심혈관 질환의 위험이 낮은 것으로 여겨지는 60세 미만 여성의 경우에도 95% 이상이 심부전이나 뇌졸중을 겪기 전 최소 한 가지의 위험 요인이 있었다.연구진은 임상적으로 더 높은 위험 요인을 기준으로도 살펴봤다. 이는 ▲혈압 140/90mmHg 이상 ▲총 콜레스테롤 240㎎/㎗ 이상 ▲공복 혈당 126㎎/㎗ 이상 ▲현재 흡연 등이었다.위험 요인의 임계치를 끌어올려 분석한 결과 심혈관 질환 환자의 90% 이상이 첫 번째 발병 전 최소 한 가지의 위험 요인을 갖고 있었던 것으로 나타났다.연구진은 “심혈관 질환은 갑자기 찾아오는 병이 아니며 예방이 중요하다”라고 강조했다.