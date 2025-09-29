만나면 영혼 갈려나가는 ‘그 사람’…소셜 뱀파이어, 대처법 따로 있다는데

이미지 확대 전문가들은 자기중심적이고 불평만 하는 이른바 ‘소셜 뱀파이어’에게는 솔직하게 문제를 알리고 분명한 경계를 세운 뒤, 변화가 없으면 과감히 관계를 끝내라고 권고한다. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 전문가들은 자기중심적이고 불평만 하는 이른바 ‘소셜 뱀파이어’에게는 솔직하게 문제를 알리고 분명한 경계를 세운 뒤, 변화가 없으면 과감히 관계를 끝내라고 권고한다. 아이클릭아트

함께 있으면 정신적으로 지치게 만드는 사람이 주변에 있다면 이른바 ‘소셜 뱀파이어’를 의심해봐야 한다. 이런 사람들은 불만만 쏟아내고 자기중심적이며 상대에 대한 진짜 관심은 전무하다. 전문가들은 먼저 솔직한 대화로 문제점을 알리고, 명확한 선긋기를 실천하며, 그래도 안 되면 과감히 관계를 정리하라고 조언한다.BBC는 29일(현지시간) ‘소셜 뱀파이어를 다루는 3가지 방법’이라는 기사를 통해 전문가들의 조언을 소개했다.심리학자이자 작가 수지 리딩에 따르면 소셜 뱀파이어는 지나치게 관심을 요구하고 계속 안심시켜달라고 조르는 게 전형적인 특징이다.이들은 칭찬하는 척하면서 비수를 꽂거나, 늘 밝은 모습을 강요해 솔직한 감정을 드러내지 못하게 하며 조금씩 기분을 갉아먹는다.작가 겸 기자인 라디카 상가니는 이런 유형의 사람을 만난 후 “더는 안 되겠다, 너무 힘들다”는 느낌이 든다면 확실한 신호라고 지적했다.이런 상황에 처했다면 다음 3가지 방식으로 해결할 수 있다.많은 이들이 자신의 행동이 상대에게 미치는 영향을 의식하지 못한다. 다소 불편한 대화가 될 수 있지만, 직접 나서서 솔직하게 말하는 것이 가장 효과적이다.수지는 “그런 지적을 받으면 상대방이 깜짝 놀라는 경우가 많다. 자신의 행동이 다른 사람들에게 어떤 영향을 끼쳤는지 전혀 몰랐기 때문”이라며 이런 솔직함이 오히려 우정을 지키는 길이 될 수 있다고 말했다.그런 친구와 같이 있을 때 ‘내가 낄 자리가 별로 없다. 내 말을 들어주는 느낌이 안든다. 나한테 물어보는 것도 거의 없다’고 말해보는 것도 좋다.라디카는 “진정한 친구라면 당신의 말에 귀 기울이고 흘려듣지 않을 것”이라며 “즉각 부정하거나 방어적으로 나온다면 내 삶에 더 이상 두고 싶지 않은 사람이라는 뜻”이라고 덧붙였다.친구가 행동을 바꿀 의지를 전혀 보이지 않고 관계를 완전히 끊기도 어렵다면, 자신을 지키기 위해 분명한 경계선을 그어야 한다.만나는 시간을 줄이거나 함께 있을 때의 규칙을 정하는 방법이 있다.수지는 “무엇이 허용되고 무엇이 안 되는지 명확히 하라. 예를 들어 ‘무한정 메시지 보내지 말자’ 또는 ‘감정적인 얘기는 빼자’고 말할 수 있다”고 조언했다.함께하는 활동을 바꾸는 것도 효과적이다.수지는 “주로 식사하며 대화하거나 정기적으로 커피를 마신다면 다른 활동을 시도해 보라”면서 “같이 산책을 하거나 운동을 하면 모든 걸 독점하려는 상대방의 습성을 누그러뜨릴 수 있다”고 제안했다.친구와 만난 후 느껴지는 감정 변화에도 주의를 기울여야 한다.만남이 있었다면 점수를 매겨보는 것도 좋다. ‘+2점’이었나? 활력이 생겼나? ‘0점’이었나? 아니면 ‘–2점’으로 기진맥진했나 등으로 만남을 돌이켜 보는 것이다.사람마다 감내할 수 있는 수준이 다르므로 소셜 뱀파이어와의 시간을 줄일지 말지는 스스로 판단해야 한다.라디카는 관계 회복이 불가능하다고 느껴진다면 과감히 끝내는 것을 두려워하지 말라고 조언했다.그러면서 “상황에 따라 쉽게 거리를 둘 수 있다면 그냥 물러서는 게 낫다. 특히 얼마 전에 알게 된 사람이라면 더더욱 그렇다”고 덧붙였다.