주 3회 먹으면 “사망 위험 1.5배”…국물까지 싹 비우면 더 위험하다는 음식

일본의 대표적인 서민 음식인 라멘을 일주일에 세 번 이상 섭취하는 사람이 한두 번 섭취하는 사람에 비해 사망 위험이 1.5배 높다는 연구 결과가 일본에서 나왔다.22일 일본 교도통신과 마이니치신문 등에 따르면 일본 야마가타 대학과 야마가타 현립 요네자와 영양과학대학 연구진은 지난달 ‘영양, 건강 및 노화 저널’에 이같은 내용의 연구 결과를 발표했다.연구진은 2009년부터 2023년까지 야마가타현에서 실시된 코호트 연구의 데이터를 기반으로 건강 검진을 받은 40세 이상의 야마가타현 남녀 6725명을 분석했다.야마가타현은 일본에서 라멘 소비량이 가장 많은 지역으로, 여름에도 먹을 수 있는 차가운 라멘으로 유명하다. 연구진은 연구 대상자들을 라멘을 섭취하는 빈도에 따라 ▲한 달에 한 번 미만 ▲한 달에 1~3번 ▲일주일에 한두 번 ▲일주일에 세 번 이상 등 4개 그룹으로 분류했다.이어 이들의 라멘 섭취 빈도와 사망 위험 간의 관계를 연구한 결과 라멘을 일주일에 세 번 이상 섭취한 그룹의 사망 위험이 일주일에 한두 번 섭취한 그룹에 비해 1.52배 높은 것으로 나타났다.다만 연구진은 “확실히 위험이 높다고 할 만큼 통계적으로 유의미하지 않다”고 덧붙였다. 특히 한 달에 한 번도 라멘을 먹지 않은 그룹의 사망 위험이 다소 높고 일주일에 한두 번 먹는 사람에게서 사망률이 가장 낮게 나타났다는 점에서 라멘 섭취와 사망 위험 간의 연관성에 의문을 더한다.이에 대해 연구진은 “고혈압이나 당뇨병 등이 있는 사람들이 의사의 지시에 따라 라멘을 먹지 않는 경우가 반영돼 있을 수 있다”고 추측했다.라멘 자체가 위험한 음식이라는 건 아니라고 연구진은 강조했다. 다만 라멘을 많이 먹는 사람들의 평소 생활 습관이 건강 악화로 이어졌을 수 있다는 게 연구진의 설명이다.구체적으로 국물의 절반 이상을 마시는 그룹에서 사망 위험이 높았으며, 일주일에 세 번 이상 먹으면서 술 또한 자주 마시는 사람들의 경우 사망 위험이 일주일에 한두 번 라멘을 먹는 그룹 대비 2.7배 더 높았다.라멘을 자주 먹는 사람들이 평소 나트륨을 과도하게 섭취하며 음주와 흡연을 즐기는 경향이 있을 수 있음을 시사한다.요네자와 영양과학대 강사 스즈키 미호 박사는 “나트륨 섭취를 줄이기 위해 국물을 마시는 것을 자제하고 채소 등을 넣어 영양 균형을 맞춰야 한다”고 조언했다.한편 일본의 라멘은 국내 식품기업이 제조한 인스턴트 라면 대비 나트륨 함량이 2~3배 높은 것으로 알려져 있다.