요리할 때 필수인 ‘이것’…많이 넣으면 ‘난청’ 위험 높아진다는데

건강보험심사평가원 통계에 따르면 난청으로 병원을 찾는 환자 수는 매년 증가하는 추세다. 난청은 여러 요인이 복합적으로 작용해 나타나는 경우가 많은데, 최근 ‘식사할 때 소금을 자주 뿌려 먹는 습관이 난청 발생 위험을 높인다’는 연구 결과가 나와 눈길을 끈다.정다정 경북대병원 이비인후과 교수 연구진이 영국 바이오뱅크(UK Biobank)의 대규모 인구 코호트 자료를 활용해 40~69세 성인 49만 2000여명을 장기간 추적 조사한 결과, 식사 중 소금을 ‘항상’ 첨가하는 사람이 ‘거의 하지 않는’ 사람보다 난청 발생 위험이 23% 더 높았다.연구진은 식사할 때 소금을 첨가하는 빈도를 ▲거의 하지 않음 ▲때때로 ▲보통 ▲항상 등 4단계로 구분한 뒤 난청 발생 빈도를 분석했다. 분석 결과 1만 9188명(3.9%)에게서 난청이 발생했는데, 소금 첨가 빈도가 높을수록 난청 발생률이 증가했다.소금이 난청에 미치는 영향은 60세 이하 젊은 연령층, 남성, 당뇨병이나 고혈압이 없는 사람, 백인 참여자 그룹에서 더 뚜렷하게 나타났다.연구진이 매개 효과를 분석했더니 소금 섭취와 난청 발생 사이에는 ‘만성 염증’이 중요한 매개 역할을 했다. 소금을 많이 먹으면 몸에 만성 염증이 발생하고, 이 염증이 청각 세포와 미세혈관에 악영향을 줘 난청 위험을 높인다는 뜻이다. 반면 소금이 혈압을 높여서 난청을 일으킨다는 가설은 예상보다 제한적인 영향만 보였다.이번 연구 결과는 국제학술지 ‘영양, 건강과 노화’ 최신호에 실렸다.정 교수는 “단순한 식습관 개선으로 청력을 보전할 수 있는 가능성을 제시했다는 점에서 난청 예방에 대한 공중보건학적 의의가 크다”고 설명했다.노인 인구 증가로 난청 환자가 증가하고 있다. 건강보험심사평가원 통계에 따르면 난청 진료환자는 2019년 65만명에서 2023년 80만명으로 5년 사이 23%가량 증가했다.특히 질병관리청의 ‘40세 이상 성인의 난청 유병 현황(2019~2023)’ 보고서를 보면, 최근 5년간 국민건강영양조사 결과 40세 이상 성인의 중증도 이상 난청 유병률은 남자 17.8%, 여자 13.6%, 경도 난청은 남자 30.9%, 여자 23.4%다.연령이 높을수록 난청 유병자도 늘어 70대 이상에서는 남자의 52.9%, 여자의 40.7%가 중증도 이상 난청을 앓고 있었다.청력 손실은 삶의 질을 저하할 뿐 아니라 낙상 등의 사고로도 이어질 수 있어 주의가 필요하다.