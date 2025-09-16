“설마, 나도 ‘○○병’ 현재 진행 중?”…환자 44%가 모른다는데, 뭐길래

이미지 확대 2023년 기준 당뇨병 환자의 44%가 자신의 병을 모르고 살아가는 것으로 나타났다. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 2023년 기준 당뇨병 환자의 44%가 자신의 병을 모르고 살아가는 것으로 나타났다. 아이클릭아트

세계 당뇨병 환자 절반이 자신의 병을 모른 채 살아가고 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 젊은 성인층의 진단율이 낮아 조기 발견과 치료가 시급한 상황이다.세계적 의학저널 ‘랜싯 당뇨병 및 내분비학’에 지난 8일 발표된 연구에 따르면, 지난 2023년 기준 15세 이상 당뇨병 환자의 44%가 자신의 병을 모르고 있는 것으로 나타났다.미국 워싱턴대 의과대학 건강지표평가연구소(IHME)와 국제 연구진이 2000년부터 2023년까지 204개국을 대상으로 실시한 이번 연구는 전 세계 당뇨병 관리 실태를 종합적으로 분석했다.연구 결과 젊은 성인층의 진단 누락이 가장 심각한 것으로 나타났다.이들은 장기적 합병증 위험이 높음에도 불구하고 정작 자신이 당뇨병인지 모르는 경우가 많았다.진단받은 환자들 중에서는 91%는 약물 치료를 받고 있었다. 그러나 치료받는 환자 중 혈당이 적절히 관리되는 비율은 42%에 머물렀다.이는 전체 당뇨병 환자 중 병을 제대로 진단받아 관리받는 사람이 21%에 불과했다는 뜻이다.지역별로는 상당한 격차가 나타났다. 북미 고소득 국가들이 진단율에서 가장 높은 수치를 보였고, 아시아태평양 고소득 지역은 진단받은 환자들의 치료율에서 최고를 기록했다. 남미 지역은 치료받는 환자들의 혈당 관리 성과가 가장 뛰어났다.반면 중앙 사하라 이남 아프리카는 진단율이 20%에도 못 미쳐 가장 열악한 실정이었다. 저소득 및 중간소득 국가들의 진단과 치료 격차는 더욱 벌어져 있었다.연구의 제1저자인 IHME의 로린 스태퍼드 연구원은 “2050년까지 13억 명이 당뇨병을 앓게 될 것으로 예상되는데, 절반 가까이가 자신의 심각한 질병을 모른다면 조용한 전염병이 될 수 있다”고 우려를 나타냈다.지역별 격차도 뚜렷하게 나타났다. 북미 고소득 국가들은 가장 높은 진단율을 기록했으며, 아시아태평양 고소득 지역은 진단받은 환자들의 치료율에서 1위를 차지했다. 남미 지역은 치료받는 환자들의 혈당 관리 성과가 가장 우수했다.반면 중앙 및 사하라 이남 아프리카는 진단율이 20% 미만으로 가장 심각한 상황을 보였다. 저소득 및 중소득 국가들의 진단과 치료 격차가 특히 두드러졌다.연구의 제1저자인 보건계량평가연구소(IHME)의 로린 스태퍼드 연구원은 “2050년까지 13억명이 당뇨병을 앓게 될 것으로 예상되는데, 절반 가까이가 자신의 질병을 모른 채 지낸다면 ‘조용한 전염병’이 될 수 있다”고 경고했다.연구진은 급속히 증가하는 당뇨병 환자 수를 고려할 때, 젊은 층을 대상으로 한 검진 프로그램과 의료 접근성 개선이 시급하다고 강조했다. 특히 의료 서비스가 부족한 지역의 치료제 공급과 혈당 측정기 보급이 필요하다고 지적했다.세계보건기구(WHO)는 2022년 2030년까지 당뇨병 환자의 80%에 대한 임상 진단을 달성하겠다는 목표를 설정한 바 있다.