프라이팬 독성물질이 ‘맥주’에?…“95% 제품서 ‘영구 화학물질’” 美 연구 결과

미국에서 판매되는 맥주 95%에서 발암성 화학물질인 과불화화합물(PFAS)이 검출됐다. 자연적으로 잘 분해되지 않아 이른바 ‘영구 화학물질’로 불리는 독성물질이다. 이는 오염된 수돗물이 맥주 제조 과정에 그대로 사용되면서 나타난 결과로, 소비자와 양조업계 모두에게 경각심을 불러일으키고 있다.12일 과학 전문 매체 사이언스데일리에 따르면, 독립적인 비영리 연구기관인 RTI 인터내셔널 연구진은 미국 전역에서 생산된 맥주 23개 브랜드를 대상으로 과불화화합물 농도를 측정했다. 그 결과 95%에서 이 물질이 발견됐으며, 특히 수질 오염이 심각한 지역에서 생산된 맥주에서 가장 높은 농도를 나타냈다.과불화화합물은 자연환경에서 분해되지 않고 오랫동안 잔류하는 특성 때문에 이른바 영구 화학물질로 불린다. 물과 기름을 튕겨내는 성질이 있어 프라이팬 코팅재나 방수 의류 등에 널리 쓰이지만, 체내에 쌓이면 갑상선 기능 이상, 고혈압 같은 질병을 일으키고 암 발생 위험을 높이는 것으로 알려져 있다.연구진은 미국 환경보호청(EPA)의 식수 과불화화합물 검사법을 개선해 맥주를 분석했다. 조사 대상에는 대형 회사에서 제조돼 널리 판매되는 미국산 맥주와 네덜란드·멕시코에서 제조된 수입산 맥주가 모두 포함됐다.연구진에 따르면 미국에서 유통되는 맥주를 대상으로 이런 현상을 조사한 것은 이번이 처음이다.분석 결과 지역 수돗물과 해당 지역에서 생산된 맥주의 과불화화합물 농도 사이에 강한 연관성이 나타났다. 즉 수돗물의 과불화화합물 농도가 높은 지역일수록 그 지역 맥주의 과불화화합물 농도도 높아지는 것으로 확인됐다. 이는 오염된 수돗물이 맥주 독성화의 주된 원인임을 보여준다.특히 과불화화합물 오염의 대표 사례인 노스캐롤라이나주 케이프피어강 유역 인근 양조장에서 제조된 맥주에서 최고 수준의 독성물질이 검출됐다. 연구진은 “조사한 거의 모든 맥주에서 최소 1종 이상의 과불화화합물이 발견됐다”며 “맥주 내 독성물질 오염이 전 세계적 문제임을 보여준다”고 설명했다.대부분의 양조장은 물 정화 시설을 운영하고 있지만, 기존 설비로는 과불화화합물을 걸러낼 수 없는 상황이다.연구진은 특정 지역 오염물질이 다른 제품으로 전이되는 현상을 입증한 이번 결과를 바탕으로 업계와 소비자, 당국의 경각심 제고를 당부했다. 해당 연구는 올해 4월 ‘생태독성학 및 공중보건’ 저널에 발표됐으며, RTI 인터내셔널 자체 연구비로 수행됐다.연구책임자인 제니퍼 호포닉 레드먼 박사는 “평소 맥주를 즐기는 입장에서 수돗물 내 과불화화합물이 맥주까지 유입되는지 궁금했다”며 “이번 성과가 정수 기술 발전과 관련 정책 마련에 이바지하길 기대한다”고 밝혔다.