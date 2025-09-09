20세 이상 여성 ‘자궁경부암’·40세 이상 ‘유방암’ 국가 검진 받으세요 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

20세 이상 여성 ‘자궁경부암’·40세 이상 ‘유방암’ 국가 검진 받으세요 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2025-09-09
Q. 국가 자궁경부암 및 유방암 검진 대상은.

A. 국가 자궁경부암 검진은 20세 이상 여성, 국가 유방암 검진은 40세 이상 여성이 대상이다. 모두 2년마다 받을 수 있다. 올해는 홀수 해이므로, 20·40세 이상 홀수 연도 출생자가 각각 검진 대상자에 해당한다.

Q. 검진 방법은.

A. 국가 자궁경부암 검진은 자궁경부세포검사로 진행된다. 자궁 관련 수술 이력이 있거나 자궁경부암 검진이 처음인 사람은 의사와 상담 후에 하는 것이 좋다. 국가 유방암 검진은 유방촬영검사로 진행되며 증상이 없는 조기 유방암을 발견하는 가장 기본적인 방법이다. 검사 과정에서 유방 압박으로 불편감이 있을 수 있으며, 수검자는 원할 경우 언제든 검사를 중단할 수 있다.

Q. 비용은.

A. 국가 자궁경부암 검진 비용은 국민건강보험공단이 전액 부담한다. 국가 유방암 검진은 수검자가 10%를 부담하고 나머지 90%는 공단에서 부담한다.

Q. 어디서 받을 수 있나.

A. 공단 누리집 또는 ‘The 건강보험’ 애플리케이션(앱)에서 확인할 수 있다.
2025-09-09 27면
