"비아그라 복용 늘자 중년男 불륜 급증"…이혼율 왜 늘었나 따져보니

방금 들어온 뉴스

"비아그라 복용 늘자 중년男 불륜 급증"…이혼율 왜 늘었나 따져보니

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025-09-08 15:16
수정 2025-09-08 15:16
비아그라 등 발기부전 치료제가 서구권 중년층 이혼 증가와 연관이 있다는 연구 결과가 나왔다. 언스플래시
비아그라 등 발기부전 치료제가 서구권 중년층 이혼 증가와 연관이 있다는 연구 결과가 나왔다. 언스플래시


네덜란드 연구진이 발기부전 치료제인 비아그라가 중년 남성의 불륜을 늘려 서구 국가 노령층 이혼율 상승에 일조하고 있다는 연구 결과를 발표했다. 스위스 이혼자 600여명을 조사한 결과 이혼 사유 절반이 불륜이었으며, 특히 남성의 외도가 여성보다 많은 것으로 나타났다.

영국 더 선은 5일(현지시간) 네덜란드 틸버그대학교 연구진의 이같은 연구 결과를 보도했다.

연구를 주도한 사회학자 카타리나 로터 박사와 연구팀은 스위스의 45세 이상 이혼자 575명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 조사 대상자들은 평균 25년간 함께 살았으며, 85%가 자녀를 둔 부부였다.

조사 결과 전체 이혼 사유 중 약 절반이 불륜 때문인 것으로 밝혀졌다. 특히 성적 외도는 여성보다 남성에게서 더 자주 발생하는 것으로 나타났다.

연구팀은 국제학술지 ‘패밀리 트랜지션’에 게재한 논문에서 “고령 남성층의 불륜 발생률이 상승하고 있다”며 “이러한 현상은 노년기 중대한 건강상 제약에서 벗어나 활동 가능한 기간이 연장되고, 발기부전 치료법에 대한 접근성이 향상된 것과 연관성이 있을 것으로 보인다”고 해석했다.

발기부전은 나이가 들수록 흔해지는 질환이다. 40대 남성 10명 중 1명꼴로 발생하며, 나이가 더 들면 발병률이 훨씬 높아진다.

전 세계 발기부전 치료제 시장 규모는 2023년 기준 약 47억 달러(약 6조 5400억원)로 추산된다. 2025년부터 2030년까지 연평균 9.13% 성장률을 기록하며 2030년에는 약 49억 달러 규모로 확대될 것으로 전망된다.
김성은 기자
