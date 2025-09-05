美 연구팀 “담배 속 화학물질, 췌장암 위험 높인다”

이미지 확대 서울의 한 매장 앞에 금연 안내문이 무색할 정도로 담배꽁초가 쌓여있다. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 서울의 한 매장 앞에 금연 안내문이 무색할 정도로 담배꽁초가 쌓여있다. 도준석 전문기자

담배 연기 속 화학물질이 몸 안의 면역세포와 결합해 췌장암 위험을 높이고 증세를 악화시키는 것으로 나타났다.미국 미시간대 로겔 암센터 티머시 프랭클 교수팀은 5일 미국암연구학회(AACR) 학술지 캔서 디스커버리(Cancer Discovery)에서 담배 속 화학물질 같은 환경 독소가 체내 특정 면역세포와 결합해 ‘인터류킨-22’(IL22) 분비를 증가시키고 췌장암 모델 생쥐의 종양을 더 공격적으로 성장시키는 것으로 나타났다고 밝혔다.프랭클 교수는 “환경 독소에 노출된 생쥐에게서 종양이 훨씬 더 크게 자라고 몸 전체로 전이되는 극적인 변화가 나타났다”며 “이는 왜 흡연자가 췌장암에 걸릴 확률이 더 높고 비흡연자보다 예후가 더 나쁜지를 설명해준다”고 말했다.흡연은 대표적 악성 종양인 췌장암의 위험 요인으로 잘 알려져 있다.흡연은 치료 결과에도 영향을 줘, 췌장암 환자 중 흡연자는 비흡연자보다 흡연량에 비례해 전체 사망 위험이 더 커진다.연구팀은 췌장암 모델 생쥐를 담배 연기에 포함된 다이옥신계 물질(TCDD)에 노출해 종양의 변화를 확인하고, 몸속에서 일어나는 독소와 특정 면역세포의 결합, 면역 억제 작용 등을 단계별로 조사했다.췌장암 모델 생쥐에게 담배와 다른 환경 독소에서 발견되는 TCDD를 투여하자 종양이 훨씬 더 커지고 몸 전체로 전이되는 변화가 일어났다.프랭클 교수는 “췌장암 가족력이 있거나 췌장에 다른 염증성 질환이 있는 사람은 반드시 흡연을 피해야 한다”고 했다.