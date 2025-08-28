“4050 여성, 건강식 공개”…백지연이 추천하는 아침은?

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“4050 여성, 건강식 공개”…백지연이 추천하는 아침은?

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-08-30 07:00
수정 2025-08-30 07:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
유튜브 채널 ‘지금백지연’ 캡처
유튜브 채널 ‘지금백지연’ 캡처


전 MBC 아나운서 출신 백지연이 자신만의 건강한 아침 식사법을 공개했다.

백지연은 지난 25일 유튜브 채널 ‘지금백지연’에 ‘45세 이후 여성에게 꼭 필요한 아침 식사법’이라는 제목의 영상을 게시했다.

백지연은 “예전에는 너무 젊은 분들이 건강·건강 이러지 않는 분위기였는데 요즘에는 남녀노소 불문하고 건강을 챙기는 게 흐름이더라”며 “음식 잘 챙겨 먹는 것, 좋은 거 먹는 것, 운동하는 것 등등 이런 거 정말 많이 신경 쓰는 것 같다”고 말했다.

그는 “저는 병원에 가는 것도 싫고 아픈게 너무 싫어서 건강하고 싶다. 아프기 전에 미리 잘 챙겨 먹자고 생각했다”고 했다.

이어 “예전에는 늘 생방송하고 바쁜 생활을 하면서 20대부터 50대까지 너무 시간에 쫓겨 살다 보니 끼니를 제대로 못 챙겨 먹었다. 몸의 반은 밀가루고 반은 김밥이었지만 그렇게 제대로 안 먹어도 안 아팠다”고 했다.

그러면서 “50이 넘고 55세가 넘어가니 잘 안 먹으면 몸이 축나는 게 느껴진다. 그래서 좋은 걸 먹어야겠다고 생각해서 건강을 위해 매 끼니 단백질을 올린 식단으로 바꿨다”고 했다.

이미지 확대
유튜브 채널 ‘지금백지연’ 캡처
유튜브 채널 ‘지금백지연’ 캡처


백지연이 공개한 접시에는 방울토마토, 브로콜리, 블루베리, 견과류와 계란 흰자 등이 담겼다.

그 옆에는 두부와 미역, 사과, 바나나, 오트밀 등 탄수화물과 단백질, 비타민이 조화를 이루는 식품들이 갖쳐 있다.

그는 “제가 디저트, 빵, 과자를 좋아하는데 당과 소금은 낮춰서 그걸 좀 줄여보려는 식단이다. 제가 콜레스테롤 지수가 높아서 노른자는 안 먹고 두부와 미역, 오트밀로 구성했다”고 했다.

백지연이 구성한 식단은 이른바 ‘지중해 식단’으로, 당뇨병뿐만 아니라 심혈관계 질환, 뇌졸중, 암 등 만성 질환 예방에 효과적이다.

특히 체중 감량, 우울증 완화, 혈중 콜레스테롤 수치 개선 등 건강한 삶을 제공한다.

스페인, 그리스, 이탈리아 지중해 연안 사람들의 전통 식사법으로, 이곳 사람들은 전 세계 평균보다 당뇨 위험이 31% 낮다는 연구 결과도 있다.

지중해 식단은 주로 과일, 채소, 콩류, 견과류, 올리브유, 통곡물 등 식물성 식품을 넉넉하게 먹는다는 점이다.

더해 생선, 닭고기, 유제품, 달걀 등을 적당히 함께 먹는다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로