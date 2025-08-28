날로 먹었다가 ‘절반 이상 사망’…국내서 올해 첫 사망자 나왔다

방금 들어온 뉴스

기사 검색

날로 먹었다가 ‘절반 이상 사망’…국내서 올해 첫 사망자 나왔다

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025-08-28 10:57
수정 2025-08-28 10:57
진주서 올해 첫 비브리오 패혈증 사망자 발생

이미지 확대
해산물 이미지. 기사와 관련 없음. 자료 : 아이클릭아트
해산물 이미지. 기사와 관련 없음. 자료 : 아이클릭아트


여름철 어패류를 덜 익혀 먹거나 오염된 바닷물에 접촉해 발병하는 비브리오 패혈증의 올해 첫 사망자가 경남 진주시에서 발생했다.

28일 진주시에 따르면 전날 80대 남성이 병원에서 비브리오 패혈증으로 치료받다 숨졌다. 이 남성은 지난 21일부터 다리 통증 및 부종 등의 증상이 나타나 23일 입원해 치료를 받았으며, 27일 검체 검사 결과 비브리오 패혈증으로 확인됐다.

비브리오 패혈증은 3급 법정감염병으로 ‘비브리오 불니피쿠스’ 세균 감염에 의해 발생하는 급성 패혈증이다.

비브리오 불니피쿠스 균은 해수, 갯벌, 어패류 등 연안 해양환경에서 서식하는데, 여름철 해수 온도가 18%도 이상일 때 증식한다.

이 비브리오 불니피쿠스 균에 감염된 어패류를 날로 먹거나 덜 익혀서 먹을 경우, 또는 오염된 바닷물에 상처가 난 피부가 접촉할 때 인체에 침투한다.

이미지 확대
비브리오 패혈증 예방 수칙. 자료 : 질병관리청
비브리오 패혈증 예방 수칙. 자료 : 질병관리청


질병관리청에 따르면 국내에서는 여름철 서남 해안지역의 수온이 18~20도 이상, 염도가 25% 정도일 때 주로 발생한다.

감염되면 약 16~24시간의 잠복기를 거쳐 발열, 오한, 혈압 저하, 복통, 구토, 설사 등의 증상이 시작된다. 이어 하지에서 피부 병변이 나타나며 발진, 부종, 수포 등으로 이어진 뒤 피부 및 피하조직의 세포가 죽는 괴사성 병변으로 진행된다.

발생하는 환자 수는 많지 않지만 사망률이 50%를 넘는다. 국내에서는 간질환이 있거나 면역 저하 상태에 있는 고위험군에서 매년 100명 미만의 환자가 발생한다. 사망자는 대부분 패혈증이 다발성 장기 부전으로 진행해 사망에 이른다.

매년 5~6월부터 여름철에 주로 발생하고 있어, 여름철 어패류 섭취 시 예방수칙을 준수해야 한다. 간이 좋지 않거나 면역이 약한 고위험군은 어패류를 날것으로 먹는 것을 피해야 하며, 피부에 상처가 있을 경우 가급적 바닷물과 접촉하지 않는 것이 좋다.

여름철에 어패류는 5도 이하의 저온에서 보관하고, 흐르는 물에 깨끗이 씻은 뒤 85도 이상으로 가열해 조리한다. 어패류를 취급할 때 장갑을 착용하며 사용한 도마와 칼 등은 소독한다.
김소라 기자
위로