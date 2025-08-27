배달 음식 매일 먹은 대학생, 대변에 가득한 ‘이것’…장 건강 ‘빨간불’

中 연구진, 대학생 20여명 대변 샘플 분석

“매일 세번 배달 음식, 미세 플라스틱 다량 검출”

플라스틱 용기에 포장된 배달 음식을 자주 먹는 사람들의 대변에서 미세 플라스틱이 다량 검출됐다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 플라스틱 용기 사용이 환경은 물론 장 건강까지 해칠 수 있다며 플라스틱 포장 용기에 대한 규제를 강화해야 한다고 역설했다.중국 샨시 의과대학 연구진은 이같은 내용의 논문을 최근 ‘환경 오염’ 저널에 발표했다. 연구진은 “플라스틱 식품 포장 용기는 미세 플라스틱의 주요 공급원이며, 농도와 입자 크기가 각기 다른 미세 플라스틱들은 모두 사람들의 장내 미생물 불균형을 유발할 수 있다”고 지적했다.중국은 ‘어러머’ ‘메이퇀’ ‘징둥’ 등 배달 플랫폼들이 출혈 경쟁을 벌여 당국이 공식적으로 경고할 정도로 음식 배달 문화가 일상화된 나라다. 연구진은 전체 배달음식 주문 건수의 절반 이상이 대학생들의 몫이라는 점에 착안했다.연구진은 샨시 의과대학 재학생 200여명을 대상으로 건강 기준 등에 따라 심사해 24명을 선발했다. 이어 이들에게 1주일 동안 플라스틱 용기에 포장된 음식을 얼마나 먹었는지를 비롯한 식단과 생활 습관을 기록했다.연구진은 이들이 포장 용기가 아닌 다른 도구를 통해 미세 플라스틱을 섭취할 가능성을 차단하기 위해 금속으로 된 수저를 사용하도록 했다. 또 이들의 대변 샘플을 채취해 미세 플라스틱과 장내 세균의 변화를 관찰했다.연구진은 대변 샘플을 분석한 결과 대변 100g에서 평균적으로 171개에서 269개에 달하는 플라스틱 입자가 발견됐다고 밝혔다. 이들 미세 플라스틱은 음료 병 등에서 주로 사용되는 페트(PET)였으며, 대부분 얇은 섬유 형태로 관찰됐다.이보다 작은 나노 플라스틱 입자들도 발견됐지만 훨씬 작은 양이었는데, 연구진은 일부 입자가 대변과 함께 배설되지 않고 인체에 흡수됐을 가능성이 있다고 설명했다.특히 플라스틱 용기에 포장된 배달 음식을 매일 세번 이상 섭취한다고 응답한 학생들의 대변에서 미세 플라스틱이 더 많이 발견됐다.또한 배달 음식을 자주 먹는 학생들의 대변을 통해 장내 세균을 분석한 결과, 염증 등 질병을 유발하는 특정 세균의 수치가 높게 나타났다. 반면 장내 유익균의 수치는 낮았다.연구진은 24명을 대상으로 분석해 연구 샘플이 작다는 한계를 인정하면서도, 이번 연구가 포장 용기에 함유된 미세 플라스틱이 장 건강을 해칠 수 있으며 이에 대한 규제가 필요함을 뒷받침한다고 강조했다.