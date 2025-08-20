밤에 자꾸 화장실 가세요? ‘야간뇨’ 때문에 깬다면 이렇게 [라이프]

이미지 확대 소변기. 펙셀스 닫기 이미지 확대 보기 소변기. 펙셀스

밤마다 화장실 가야 해서 자다가도 두세 번씩 깬다면, 몸이 보내는 ‘야간뇨’ 경고일 수 있다.하지만 야간뇨는 단순히 약을 먹는 것만으로는 증상 개선이 어려워, 생활 습관의 개선이 꼭 동반되어야 한다는 게 전문의 설명이다.서울아산병원 비뇨의학과 박주현 교수는 특히 ‘소변 모아서 보기’와 ‘낮 시간 충분한 수분 섭취’가 중요하다고 꼽았다.박 교수는 “과거 ‘소변을 참으면 병이 된다’라는 어르신들의 말은 절반은 맞고 절반은 틀리다”라며 이같이 설명했다.박 교수는 “소변량이 500~600㏄ 이상 모일 정도로 화장실 가기를 너무 오래 참는 것도 좋지 않지만 반대로 조금만 요의(尿意)가 느껴져도 곧장 화장실로 직행하는 습관은 방광을 점점 예민하게 만들 수 있다”라고 지적했다.그러면서 “중요한 건 적당한 양을 모아서 소변을 보는 습관”이라고 강조했다.박 교수는 “여기서 적당하다는 건, 소변 참는 시간을 얘기하는 게 아니라 양을 말하는 것”이라면서 “한 번에 250~300㏄ 정도의 소변을 몰아서 누는 것이 이상적”이라고 설명했다.이는 작은 종이컵 한 개 반 정도의 양이다.박 교수는 “이 정도 양으로 하루 5~6회 소변을 보면 일일 총량이 1.5L 정도 된다. 가장 이상적”이라고 덧붙였다.또한 박 교수는 야간뇨 개선을 위해 낮 시간 충분한 수분 섭취가 중요하다고 강조했다.박 교수는 “낮에는 바빠서 물을 거의 마시지 못하고, 귀가 후 수분을 한꺼번에 보충하는 경우가 많다. 그런데 이렇게 저녁 시간에 몰아서 물을 마시는 습관은 야간대 과도한 소변 생성과 수면의 질 저하로 이어진다”라고 말했다.박 교수는 점심 시간 전후로 약 1000㏄의 물을 나눠 마시는 습관을 추천했다.점심 시간 전까지 종이컵 3~4잔 분량의 물 500㏄를 마시고, 점심 시간 후부터 저녁 식사 전까지 또 500㏄의 물을 의도적으로 챙겨 마시라는 설명이다.식사 중 평소처럼 물을 마시는 것도 관계 없다고 박 교수는 덧붙였다.다만 저녁 식사 후에는 약 복용을 위한 정도 외에는 수분 섭취를 최대한 줄이라고 박 교수는 권했다.박 교수는 “우리 몸은 하루 일정량 이상의 노폐물을 소변으로 배출해야 한다”며 “낮에 충분히 수분을 섭취하고, 낮에 소변을 만들어 배출해야 밤에 소변이 만들어지지 않는다”라고 말했다.아울러 생활 습관 교정만으로도 야간뇨 증상은 개선되지만, 정기적인 검진도 꼭 필요하다고 박 교수는 강조했다.